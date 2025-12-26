「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

▲張為瀚（右一）先前曾是樂天桃猿前總教練古久保健二(左)的翻譯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣強投徐若熙旅日之路正式啟程，福岡軟銀鷹隊於26日在台北為他舉辦盛大加盟記者會，球團CBO城島健司及多位高層均出席，展現對這位火球男的高度重視，除了加盟儀式外，徐若熙新球季的專屬翻譯人選也正式對外揭曉，就是由去年曾擔任樂天桃猿前總教練古久保健二翻譯、擁有「樂天王陽明」美譽的張為瀚接任，而他藉由這次轉戰日職薪水也將迎來「三級跳」。

張為瀚具備紮實的棒球實戰與旅日學術背景，他國中畢業後便前往日本留學，先後就讀茨城鹿島學園高校及東京國際大學，隨後更曾挑戰日本獨立聯盟「栃木金色勇士隊」，2023年挑戰日職選秀未果後選擇回台發展，今年在樂天桃猿擔任古久保健二監督的隨行翻譯，專業能力深受肯定。

值得一提的是，這次轉職對張為瀚而言也是職涯的重大升級，根據軟銀球團相關資料顯示，日職翻譯的平均年薪約落在 800萬至900萬日圓（約新台幣161萬至181萬元），相較於台灣樂天桃猿隊公開翻譯月薪約4萬至4.5萬元（基礎年薪約48 萬至54萬元），兩者待遇相差就差了約3.35倍。