蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

▲▼金塊灰狼聖誕大戰神仙打架，約基奇、愛德華茲。（圖／路透）

▲金塊灰狼聖誕節神仙打架，約基奇（Nikola Jokic）狂飆56分、16 籃板與15助攻，率金塊延長贏球。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

今年NBA聖誕大戰壓軸由丹佛金塊主場迎戰明尼蘇達灰狼，此役上演一場神仙對決，金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）狂飆56分、16 籃板與15助攻，成為史上首位達成「55/15/15」神蹟的球員，即便灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）也砍進44分並投進追平三分，在約基奇統治級的紀錄之夜面前仍顯遜色，最終金塊在延長賽以142比136贏下勝利。

開賽約基奇便展現強烈進攻慾望，首節單節8投6中轟下18分，次節他持續透過策應帶動隊友，半場便繳出23分、8籃板、7助攻的全能數據。易邊再戰，約基奇雖然稍有疲態，但他在第三節中段就已經達成「大三元」，金塊也在第三節打完時取得14分領先。

末節風雲突變，灰狼一哥愛德華茲與藍道（Julius Randle）聯手反撲。愛德華茲在最後時刻展現巨星價值，先是三罰全中，隨後在比賽僅剩1.1秒時，於底角命中難度極高的追平三分球，將比賽強行拖入延長賽。

延長賽開局，灰狼打出9比0的高潮，眼看勝利在望，約基奇再度挺身而出，與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）聯手回敬三分雨，約基奇個人連拿8分追平比數後，更在關鍵罰球線上展現極致穩定，愛德華茲在比賽讀秒階段因不滿判決，短短5秒內連領兩次技術犯規遭到驅逐，最終金塊就在約基奇穩健的罰球中鎖定勝局。

約基奇此役展現絕對的統治力，更一舉改寫多項NBA的歷史數據，首先他不僅成為史上首位單場達成「55 分、15 籃板、15 助攻」神蹟的球員，更是聖誕大戰歷史中第一位砍下50分以上大三元的巨星，且此戰56分不僅刷新了本賽季聯盟球員的單場得分最高紀錄，同時也是聖誕大戰歷史第三高分。此外，這也是約基奇本季領先全聯盟的第15次大三元，其中他更達成生涯第77次在三節比賽內就完成大三元，持續改寫79年來的聯盟紀錄。

而灰狼球星愛德華茲在比賽中一度受困肩傷，卻仍憑藉驚人意志拼下44分，並在絕境中將比賽拖入延長賽，展現了頂級巨星的風範，無奈在約基奇這份前無古人的「鬼神數據」面前，愛德華茲即便帶傷燃燒小宇宙，灰狼最終也只能遺憾吞敗。

▼灰狼愛德華茲也砍進44分並投進追平三分，但最終球隊在延長賽後段遭逆轉落敗。（圖／路透）

▼金塊灰狼聖誕大戰神仙打架，約基奇、愛德華茲。（圖／路透）

 

關鍵字： 約基奇聖誕大戰NBA紀錄金塊灰狼

【台東6.1地震】巨晃全家人驚慌逃離！狗狗：？？？

