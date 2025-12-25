「聖誕大戰」我更強！　湖人詹皇數據大勝「咖哩大神」柯瑞

▲湖人詹姆斯生涯在聖誕大戰表現相當出色。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA一年一度的「聖誕大戰」，將於台灣時間26日登場。此次聯盟共安排了5場賽事，而兩大人氣球星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）也都將分別為母隊洛杉磯湖人、金州勇士在聖誕大戰出賽。其中，詹皇雖然整體狀態下滑，但在聖誕大戰的生涯平均數據，仍是力壓勇士一哥柯瑞。

2025-26賽季NBA聖誕大戰，共有紐約尼克主場迎戰克里夫蘭騎士、衛冕軍奧克拉荷馬雷霆主場交手聖安東尼奧馬刺、人氣勁旅金州勇士主場對決達拉斯獨行俠、洛杉磯湖人主場交手休士頓火箭以及丹佛金塊主場迎戰明尼蘇達灰狼。

其中，湖人主場迎戰火箭，詹姆斯也將再次對決杜蘭特（Kevin Durant），兩位人氣球星都邁入職業生涯後期階段，在聖誕大戰的對決戲碼絕對是看一場少一場。

至於勇士則將在主場迎戰獨行俠，這也代表著昔日的「浪花兄弟」將在聖誕大戰交鋒，柯瑞將在主場迎戰老搭檔湯普森（Klay Thompson）隸屬的獨行俠。

詹姆斯生涯共在聖誕大戰出賽19次，共拿下11勝8敗的成績，而詹皇在聖誕大戰的場均數據高達26.7分、7.5籃板、7.2助攻。

至於「咖哩大神」柯瑞，生涯共計11次在聯盟聖誕大戰系列賽亮相，不過柯瑞在聖誕大戰的整體表現僅能算是平平，場均僅有17.6分、6.4助攻，拿手的三分球方面，整體命中率也僅有28%，勇士在柯瑞領軍情況下，聖誕大戰也僅有4勝7敗戰績。

▲柯瑞與勇士的高人氣，讓他們獲得本季的聖誕大戰出賽機會。（圖／達志影像／美聯社）