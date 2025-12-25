運動雲

>

「聖誕大戰」我更強！　湖人詹皇數據大勝「咖哩大神」柯瑞

▲▼湖人詹姆斯；馬刺卡索。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯生涯在聖誕大戰表現相當出色。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA一年一度的「聖誕大戰」，將於台灣時間26日登場。此次聯盟共安排了5場賽事，而兩大人氣球星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）也都將分別為母隊洛杉磯湖人、金州勇士在聖誕大戰出賽。其中，詹皇雖然整體狀態下滑，但在聖誕大戰的生涯平均數據，仍是力壓勇士一哥柯瑞。

2025-26賽季NBA聖誕大戰，共有紐約尼克主場迎戰克里夫蘭騎士、衛冕軍奧克拉荷馬雷霆主場交手聖安東尼奧馬刺、人氣勁旅金州勇士主場對決達拉斯獨行俠、洛杉磯湖人主場交手休士頓火箭以及丹佛金塊主場迎戰明尼蘇達灰狼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，湖人主場迎戰火箭，詹姆斯也將再次對決杜蘭特（Kevin Durant），兩位人氣球星都邁入職業生涯後期階段，在聖誕大戰的對決戲碼絕對是看一場少一場。

至於勇士則將在主場迎戰獨行俠，這也代表著昔日的「浪花兄弟」將在聖誕大戰交鋒，柯瑞將在主場迎戰老搭檔湯普森（Klay Thompson）隸屬的獨行俠。

詹姆斯生涯共在聖誕大戰出賽19次，共拿下11勝8敗的成績，而詹皇在聖誕大戰的場均數據高達26.7分、7.5籃板、7.2助攻。

至於「咖哩大神」柯瑞，生涯共計11次在聯盟聖誕大戰系列賽亮相，不過柯瑞在聖誕大戰的整體表現僅能算是平平，場均僅有17.6分、6.4助攻，拿手的三分球方面，整體命中率也僅有28%，勇士在柯瑞領軍情況下，聖誕大戰也僅有4勝7敗戰績。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞率隊主場打爆魔術。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞與勇士的高人氣，讓他們獲得本季的聖誕大戰出賽機會。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA聖誕大戰詹姆斯柯瑞湖人勇士LeBron JamesStephen Curry

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA「聖誕大戰」票價出爐！　尼克騎士之戰最便宜要1.3萬台幣

NBA「聖誕大戰」票價出爐！　尼克騎士之戰最便宜要1.3萬台幣

湖人3巨頭可能「聖誕大戰」合體　唐西奇戰火箭有望復出

湖人3巨頭可能「聖誕大戰」合體　唐西奇戰火箭有望復出

海神聖誕公益之旅　蘇文儒領軍為孩子們送暖

海神聖誕公益之旅　蘇文儒領軍為孩子們送暖

金塊「高砲塔」倒下！　強森右膝傷勢缺陣

金塊「高砲塔」倒下！　強森右膝傷勢缺陣

大和解！和主帥激烈口角　勇士格林親自向全隊致歉

大和解！和主帥激烈口角　勇士格林親自向全隊致歉

致敬魔術傳奇砍將T-Mac　咖哩大神柯瑞砍26分打爆魔術

致敬魔術傳奇砍將T-Mac　咖哩大神柯瑞砍26分打爆魔術

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

快訊／三上悠亞、梓梓「夢幻合體」　被爆私下舉動超暖心

快訊／三上悠亞、梓梓「夢幻合體」　被爆私下舉動超暖心

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

快訊／加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

快訊／加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

【搞怪公園父子】爸爸騎兒童腳踏車　兒子自己左右擺翹翹板？

熱門新聞

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

場地濕滑照拚！平鎮、九州高張力對決　雨中鏖戰7局2比2握手言和

中信三兄弟聯名plain-me！「Hang out with bros」12/31開賣

「聖誕大戰」我更強！　湖人詹皇數據大勝「咖哩大神」柯瑞

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

星野穰一郎被台式應援圈粉！　也談關鍵安打進攻策略

讀者回應

﻿

熱門新聞

1柯爾：我最大心願是格林在勇士退役

2平鎮九州雨中鏖戰7局握手言和

3中信三兄弟聯名plain-me！

4聖誕大戰我更強　詹皇數據大勝柯瑞

5費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

最新新聞

1柯爾：我最大心願是格林在勇士退役

2聖誕大戰我更強　詹皇數據大勝柯瑞

3平鎮九州雨中鏖戰7局握手言和

4星野穰一郎被台式應援圈粉！

5中信三兄弟聯名plain-me！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【你怎麼來了！】台灣粉絲帶毛巾衝韓國應援　珠珠反應超可愛❤

【珠珠寶貝】李珠珢這套韓職應援服好頂，青春洋溢呀～

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒

【兄妹超有愛】台東強震尖叫站不穩！小哥哥抱過守護

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

【I人男友眼神死透】女友髮型是「發光聖誕樹」　客運上閃閃發光

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366