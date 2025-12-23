運動雲

致敬魔術傳奇砍將T-Mac　咖哩大神柯瑞砍26分打爆魔術

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士23日主場迎戰奧蘭多魔術來訪，賽前勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）持續他的自由「球鞋人生」，賽前特別穿上魔術傳奇球星「T-Mac」麥格雷迪（Tracy McGrady）昔日球鞋進行熱身，此戰也轟下26、6助攻，率領灣區軍團以120比97贏球，快意取得2連勝。

此戰賽前柯瑞抵達勇士主場，就特別穿著另一位魔術傳奇球星「一分錢」哈達威（Penny Hardaway）當年的經典鞋款Nike Air Foamposite One，至於賽前熱身時，則換上另一位魔術傳奇1號球衣的擁有者，得分王麥格雷迪的個人第3代簽名款球鞋進行賽前熱身訓練，展現對於客隊對手魔術的尊重敬意。

開賽後柯瑞則換上隊友「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的專屬鞋款，此戰上半場勇士和對手魔術打來糾結，半場打完勇士僅以58領先57。

第3節勇士一度爆發插曲，總教練柯爾（Steve Kerr）與明星前鋒格林（Draymond Green）在暫停時爆發激烈爭執，後者甚至退回休息室「冷靜」，所幸這股茶壺風暴並未影響戰局，柯瑞下半場找到手感後，全場貢獻26分、6助攻，加上巴特勒21分以及穆迪（Moses Moody）20分進帳，最終勇士以23分之差大勝。

格林賽後表示，「當時自己的情緒確實失控了，離開當時的環境是最好的選擇，一些不好的事情發生了，但我們還是會持續前進。」

對勇士來說，此戰雖然出現將帥失和場面，但好消息是球隊仍以勝利收場，且此戰贏球後，勇士戰績15勝15敗，勝率也重回5成大關，目前暫居西區第8位。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞率隊主場打爆魔術。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士「咖哩大神」柯瑞率隊主場打爆魔術。（圖／達志影像／美聯社）

