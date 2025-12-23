快訊／三上悠亞、梓梓「夢幻合體」　被爆私下舉動超暖心

▲福爾摩沙夢想家啦啦隊隊長梓梓（左），親自迎接三上悠亞加盟。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

福爾摩沙夢想家專屬啦啦隊Formosa Sexy，23日正式迎接背號25號的新隊員，也就是日本人氣女神三上悠亞加盟入隊。今日媒體見面會上，Formosa Sexy隊長梓梓也親自現身，為三上悠亞獻花打氣。梓梓透露，「三上悠亞在日本時，就已經練好團隊準備的5到6支應援舞，昨天一下飛機也找我訓練，甚至發現我重感冒，還特別請經紀人買了喉糖給我，實在相當貼心。」

上賽季以「限定啦啦隊」身分，短暫加入夢想家應援，本賽季三上悠亞直接以正式啦啦隊員之姿加入夢想家，將在6場主場賽事帶來應援，甚至未來連客場之旅都可能驚喜現身。

夢想家策略發展總監王信凱也透露，「前兩戰主場門票接近秒殺，如果球迷反應熱烈，我們也不排除『加碼』，在季後賽也找三上悠亞繼續來替球隊應援。」

三上悠亞本人則透露，「去年到夢想家主場應援，感受到大家的支持，讓自己非常有自信，也很希望能夠再度來到這裡應援，希望能帶來更好的一面給大家。」

▲三上悠亞本季將在6場夢想家主場賽事帶來應援。（圖／記者林敬旻攝）

今日也現身見面會的夢想家啦啦隊人氣隊長梓梓則透露，「我們先前就錄製應援舞蹈給三上悠亞，聽說她在日本專門請了一位舞蹈老師，幫助她先練好所有舞蹈，昨天三上悠亞一下飛機就找我練舞、對動作，她真的都把舞蹈學起來了。」

梓梓更「加碼爆料」透露，「昨天我有送見面禮護手霜給三上悠亞，因為最近我重感冒，練完舞三上悠亞還特別請經紀人去買了喉糖給我，真的非常貼心。」

三上悠亞也透露，「下個月也會來台灣，但是因為日本有工作，因此無法長時間定居。但希望這對在台時間能夠吃台灣的美食火鍋，特別是麻辣燙。」

身為地主的梓梓也透露，「因為上賽季三上悠亞來台時間比較短暫，這次一定會盡地主之誼，帶她到台灣逛逛也吃些美食，希望她會喜歡。」

▲三上悠亞今日舉行正式媒體見面會。（圖／記者林敬旻攝）