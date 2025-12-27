運動雲

「看起來中二，卻是我的人生」 高瑋明胸口刺寫輪眼盼讓台南拳擊被看見

▲IRON FIST環太平洋國際職業拳擊賽，來自台南的高瑋明擊敗孫愷懌拿到職業賽首勝，胸前的「寫輪眼」刺青引起關注。（圖／中華拳擊總會提供）

▲來自台南的高瑋明擊敗孫愷懌拿到職業賽首勝，胸前的火影忍者「寫輪眼」刺青引起關注。（圖／中華拳擊總會提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

「IRON FIST」環太平洋國際職業拳擊賽於27日在台中金典酒店點燃戰火。在眾多對決中，來自台南的新星高瑋明成為全場焦點，他不僅擊敗強敵孫愷懌奪下職業生涯首勝，胸前鮮紅的《火影忍者》「寫輪眼」刺青相當搶眼，高瑋明在賽後大方分享胸前刺青的由來。

「看起來很中二，但我很喜歡這部作品，故事也部份反應到我的人生的情感投射，所以我選擇把寫輪眼刺在胸口！」雖然寫輪眼的設計常被戲稱為「中二」，但這部動漫作品對高瑋明而言具有深層的情感投射，歷經人生的重大挫折與看盡百態後，他深刻體會到人性與現實。

高瑋明的拳擊之路充滿挑戰，他透露自己出身於較為傳統的家庭，父母起初並不贊成他練拳，但他憑藉著對拳擊的執著，最初選擇觀看影片自學，隨後在參與「拳願」賽事期間遇見了知名綜合格鬥選手李育昇，在李育昇的鼓勵與引領下，高瑋明正式踏入專業拳館接受系統化訓練，並逐步從業餘愛好者蛻變為職業拳擊手，今日能以職業賽首秀之姿摘下勝利，高瑋明坦言心情極度興奮，也證明了「熱血與堅持」終能打破傳統家庭的枷鎖。

▲IRON FIST環太平洋國際職業拳擊賽，來自台南的高瑋明擊敗孫愷懌拿到職業賽首勝，胸前的「寫輪眼」刺青引起關注。（圖／中華拳擊總會提供）

▲高瑋明是火影忍者鐵粉。（圖／中華拳擊總會提供）

「這個刺青是在提醒我自己，即使看清了世界的殘酷與事實，依然要努力保持內心的那份善良。」高瑋明說道

儘管個人旗開得勝，高瑋明心中最掛念的仍是家鄉的體育發展，他指出，目前台南的拳擊風氣與北部相比仍有落差，這也是他奮力應戰的動力之一，「我希望讓大家知道，台南的拳擊手同樣非常優秀！」高瑋明表示，這場首勝只是一個開始，他期許未來能有更多台南選手投身職業拳擊賽事，共同提升家鄉的體育能見度，讓台南的拳擊實力能被看見。

