真。剋星！馬刺聖誕大戰擊潰雷霆、兩週內「三殺」衛冕軍

▲NBA聖誕大戰，馬刺作客大比分擊敗雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

真。雷霆剋星！NBA聖誕大戰，聖安東尼奧馬刺作客踢館奧克拉荷馬雷霆主場，憑藉當家主控福克斯（De'Aaron Fox）全場轟下29分，以及「怪物斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在攻守兩端的威懾力，馬刺最終在客場以117比102大勝衛冕軍雷霆，不僅收下近期8連勝，還在短短兩週內第三度擊敗聯盟龍頭雷霆，並送他們本季首次連敗。

馬刺、雷霆近期交手頻繁，但戰局卻意外呈現一面倒，雷霆此役開賽雖然就打出7比0攻勢，一度還取得9分領先，但馬刺展現極佳韌性，首節末段發動一波11比0的反擊波，直接將比分反超，其中福克斯單節便挹注11分，帶領馬刺以41比36在首節打完取得領先。

次節，馬刺延續外線火力，巴恩斯（Harrison Barnes）、瓦塞爾（Devin Vassell）接連命中三分球，儘管雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）試圖縮小差距，但馬刺團隊命中率居高不下，上半場結束仍以69比60掌握領先優勢。

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。（圖／達志影像／美聯社）

下半場開局，馬刺打得更加侵略性，溫班亞瑪與巴恩斯連手打出8比0攻勢，將領先分差擴大至17分，反觀雷霆在第三節進攻徹底當機，團隊單節命中率甚至低於三成，這也讓馬刺帶著95比79、16分的大幅領先進入決勝節。

末節雷霆開節拉出9比2試圖反撲，一度也將比分追至個位數，但溫班亞瑪隨即帶隊回敬一波9比3攻勢，再次鎖定勝局，雷霆後半段追趕無果，只能眼睜睜看著馬刺聖誕節在自家主場帶走勝利，還吞下本季首次連敗。

馬刺福克斯29分、4籃板、3助攻表現最為搶眼；溫班亞瑪持續由替補出發，高效繳出19分、11籃板的雙十數據；新秀卡瑟爾（Stephon Castle）展現大將之風，斬獲19分、7助攻，團隊投籃命中率高達54%，是贏球關鍵。

雷霆部分，SGA雖然攻下全隊最高22分，但19投僅7中手感欠佳；哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）13分、12籃板；霍姆葛倫（Chet Holmgren）僅進帳10分。

這場勝利對馬刺來說深具意義，除了跟雷霆本季三度交手中全數獲勝（包含NBA盃四強賽及兩場例行賽），儼然成為雷霆天敵，這也是雷霆本季首度遭遇連敗，目前戰績26勝5負雖仍領跑西區，但8連勝的馬刺已將戰績提升至23勝7負，雙方勝差已縮小至2.5場。

▲馬刺兩周內三度擊敗雷霆，收下近期8連勝後，已將戰績提升至23勝7負。（圖／達志影像／美聯社）