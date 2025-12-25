運動雲

>

道奇二壘世代交替警訊　36歲羅哈斯定位引發洛城媒體質疑

▲▼道奇羅哈斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅哈斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇休賽季戰力布局再度引發討論，道奇媒體《Dodgers Way》近日點出球隊野手陣容高齡化隱憂，並直指二壘位置恐成未來最大破口，36歲的內野老將羅哈斯（Miguel Rojas），是否適合持續擔任固定先發，成為外界關注焦點。

該報指出，道奇世界大賽名單中的14名野手，未滿30歲者僅剩4人，其中捕手羅特維特（Ben Rortvedt）與外野手迪恩（Justin Dean）已離隊，實際可用年輕戰力更顯有限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

反觀核心班底，包括大谷翔平（31歲）、史密斯（Will Smith，30歲）、貝茲（Mookie Betts ，33歲）、弗里曼（Freddie Freeman ，36歲）與T.赫南德茲（Teoscar Hernández ，33歲）皆已跨過30歲門檻，且除大谷外，其餘主力本季皆曾因傷離開戰線。

根據《FanGraphs》預測的2026年守位WAR排名，道奇僅在一壘、游擊與指定打擊仍具聯盟頂尖水準，其餘位置明顯下滑。其中，右外野守備穩定度與三壘手蒙西（Max Muncy）年齡增長，也被視為潛在風險。

在這樣的背景下，二壘問題被認為最為迫切，來季人選可能包括艾德曼（Tommy Edman）、羅哈斯、金慧成，以及若續約成功的「Kiké」E.赫南德茲（Enrique Hernández）。

然而一旦艾德曼回歸中外野，羅哈斯反而可能成為最常出賽的二壘手，儘管他曾在世界大賽第7戰關鍵時刻展現價值，但將於明年2月滿37歲，能否長期維持大聯盟水準，仍讓球隊承擔不小風險。因此《Dodgers Way》建議，道奇可評估交易紅雀28歲內野手多諾萬（Brendan Donovan）作為世代交替方案之一。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇羅哈斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

軟銀留不住、巨人搶不到　有原航平4年30億大約回老東家火腿

軟銀留不住、巨人搶不到　有原航平4年30億大約回老東家火腿

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強　曾豪駒納入整體規劃

費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強　曾豪駒納入整體規劃

隊史後援最高年薪！　馬林魚1年4.1億約簽下前光芒守護神

隊史後援最高年薪！　馬林魚1年4.1億約簽下前光芒守護神

「貓科動物之爭」攻城獅克服15分落後大逆轉　雲豹進攻失靈三連敗失龍頭霸氣

「貓科動物之爭」攻城獅克服15分落後大逆轉　雲豹進攻失靈三連敗失龍頭霸氣

地板滾球也是競技體育！陳銘哲入圍精英獎最佳精神、盼努力讓社會看見

地板滾球也是競技體育！陳銘哲入圍精英獎最佳精神、盼努力讓社會看見

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

道奇二壘世代交替警訊　36歲羅哈斯定位引發洛城媒體質疑

道奇二壘世代交替警訊　36歲羅哈斯定位引發洛城媒體質疑

【橋上遇地震視角】國10高架橋晃超大　駕駛驚呼：搖超久

熱門新聞

恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

軟銀留不住、巨人搶不到　有原航平4年30億大約回老東家火腿

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強　曾豪駒納入整體規劃

隊史後援最高年薪！　馬林魚1年4.1億約簽下前光芒守護神

讀者回應

﻿

熱門新聞

1恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

2徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

3有原航平4年30億大約回老東家火腿

4郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」

5費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強

最新新聞

1金塊高砲塔倒下！　強森右膝爆傷情

2岡本和真動向受矚！海盜優先爭取

3費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

4和主帥激烈口角　格林親向全隊致歉

5道奇二壘世代交替警訊引發洛媒質疑

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD

陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

【香灰袋爆開】整袋丟垃圾車炸出蕈狀雲！清潔隊員滿身灰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366