道奇二壘世代交替警訊　36歲羅哈斯定位引發洛城媒體質疑

▲羅哈斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇休賽季戰力布局再度引發討論，道奇媒體《Dodgers Way》近日點出球隊野手陣容高齡化隱憂，並直指二壘位置恐成未來最大破口，36歲的內野老將羅哈斯（Miguel Rojas），是否適合持續擔任固定先發，成為外界關注焦點。

該報指出，道奇世界大賽名單中的14名野手，未滿30歲者僅剩4人，其中捕手羅特維特（Ben Rortvedt）與外野手迪恩（Justin Dean）已離隊，實際可用年輕戰力更顯有限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

反觀核心班底，包括大谷翔平（31歲）、史密斯（Will Smith，30歲）、貝茲（Mookie Betts ，33歲）、弗里曼（Freddie Freeman ，36歲）與T.赫南德茲（Teoscar Hernández ，33歲）皆已跨過30歲門檻，且除大谷外，其餘主力本季皆曾因傷離開戰線。

根據《FanGraphs》預測的2026年守位WAR排名，道奇僅在一壘、游擊與指定打擊仍具聯盟頂尖水準，其餘位置明顯下滑。其中，右外野守備穩定度與三壘手蒙西（Max Muncy）年齡增長，也被視為潛在風險。

在這樣的背景下，二壘問題被認為最為迫切，來季人選可能包括艾德曼（Tommy Edman）、羅哈斯、金慧成，以及若續約成功的「Kiké」E.赫南德茲（Enrique Hernández）。

然而一旦艾德曼回歸中外野，羅哈斯反而可能成為最常出賽的二壘手，儘管他曾在世界大賽第7戰關鍵時刻展現價值，但將於明年2月滿37歲，能否長期維持大聯盟水準，仍讓球隊承擔不小風險。因此《Dodgers Way》建議，道奇可評估交易紅雀28歲內野手多諾萬（Brendan Donovan）作為世代交替方案之一。