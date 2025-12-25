運動雲

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

▲斗山熊郭斌。（圖／斗山熊官方粉絲團）

▲斗山熊郭斌。（圖／斗山熊官方粉絲團）

記者胡冠辰／綜合報導

根據韓國媒體《SBS NEWS》報導指出，韓國棒球代表隊主力投手郭彬近期進行一項「特別訓練」，他邀請明年世界棒球經典賽（WBC）可能交手的中華隊王牌投手、今年加盟日本職棒北海道日本火腿的古林睿煬到首爾一起訓練，兩人在球場與重量訓練中心共同揮汗，也讓這段跨國友誼再度引發關注。

古林睿煬以最高時速157公里的強勁速球稱霸中職，在今年加入NPB火腿，被視為台灣目前最具代表性的王牌投手之一；兩人之所以變熟，起點可追溯到2022年杭州亞運，古林當時在小組賽對韓國登板投出2局無失分的好表現，而郭彬則在那次交手後意外與他成為朋友。

郭彬回憶兩人結緣過程笑說，自己是用「一直鬧他」的方式拉近距離；「我就是一直（每次在選手村遇到時）問他：你不是王牌嗎？大概用這種方式一直問，然後就變熟了。」

▲▼ 古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

▲古林睿煬。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

兩人僅相差1歲，此後在各項國際賽事持續碰面，也逐漸從對手變成朋友，郭彬透露，這個月正好趁古林來韓國之際，索性邀他一起訓練，原因也相當生活化。

「古林的太太很喜歡韓國，所以他們常常來；古林問我：有沒有可以投球的地方，還有可以做重量訓練的地方？我去的中心剛好那個時段有空，所以就一起投球了，他力量真的很強。」

值得一提的是，這段友情在明年3月的WBC將迎來「正面對決」；韓國與台灣在小組賽同為C組，為了爭取晉級門票，勢必會在關鍵戰役正面交鋒，而兩位王牌也可能先發登板，郭彬也透露，古林甚至曾提到自己可能會在對韓國之戰登板。

「聽說他也可能會（對韓國）上場投，我就跟他說我不知道，」被問到若真的在WBC與古林同場對決會是什麼感覺，郭彬毫不掩飾期待，直言那將會非常有趣，但比起交流學習，屆時會以「贏球」為唯一目標。

最後郭彬也用充滿情感的語氣對這位「唯一海外朋友」喊話，既展現友情，也明確表達代表國家出賽時的勝負心；「我唯一的海外朋友，古林！來吧，試一次，看看誰更能代表國家，誰投得更好，但我們真的想贏，一定要！」

【6.1強震】台東岩灣技訓所外牆崩落　網友憂人犯跑了

