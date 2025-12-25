運動雲

>

場地濕滑照拚！平鎮、九州高張力對決　雨中鏖戰7局2比2握手言和

▲場地濕滑照拚！平鎮、九州高張力對決　雨中鏖戰7局2比2握手言和。（圖／大會提供）

▲場地濕滑照拚！平鎮、九州高張力對決　雨中鏖戰7局2比2握手言和。（圖／大會提供，下同）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃台日高中棒球對抗賽25日晚間在新莊棒球場登場，由今年黑豹旗冠軍平鎮高中迎戰日本九州聯隊，雙方在雨勢不斷、場地溼滑的狀況下仍打出高張力內容，平鎮一度取得2比0領先，但九州聯隊後段兩度追分，最終打完7局2比2握手言和。

賽前就出現小插曲，新莊球場受雨神干擾，開幕典禮也改到球場二樓舉行，原定晚間6點半開打的比賽延至7點才順利開打；難能可貴的是，賽前平鎮與九州球員都下場吸水、整理場地，就連周思齊都挽起衣袖一同幫忙，比賽也如期進行。

▲場地濕滑照拚！平鎮、九州高張力對決　雨中鏖戰7局2比2握手言和。（圖／大會提供）

此戰平鎮高中推出蔡辰瀧先發，日本九州聯隊則由今年夏季甲子園冠軍隊伍沖繩尚學高中二年級強投新垣有絃掛帥；平鎮一開賽就把握機會先馳得點，1局下邱文佑敲出內野安打後，顏鉑勛滾地球推進跑者，接著九州聯隊出現牽制失誤，讓跑者站上三壘，劉桓宇再以滾地球送回分數，平鎮取得1比0領先。

平鎮打線第3局再度串聯，顏鉑勛觸身球上壘後，劉桓宇、邱聖安接連敲安形成攻勢，邱聖安適時一擊送回1分打點，平鎮拉開至2比0；九州聯隊當下也立刻調整投手，換上齊藤遼汰郎接替，成功止血。

九州聯隊在第4局展開反攻，雖然田中翔太與長山武藏先後遭到三振，但梶山侑孜敲安製造攻勢，隨後鰐川隆夫擊出右外野方向飛球，平鎮外野手出現罕見失誤，讓跑者一路推進並回到本壘得分，九州將比分追成1比2。

▲場地濕滑照拚！平鎮、九州高張力對決　雨中鏖戰7局2比2握手言和。（圖／大會提供）

比賽進入後段，九州聯隊第6局再度把握機會追平戰局；該局平鎮換投由吳丞顥接手，梶山侑孜再敲安，代打竹下慶信選到四壞球保送形成得點圈威脅，城野慶太隨後適時敲安送回追平分，九州聯隊追成2比2，將比賽拉回原點。

平鎮在6局下原本有機會超前，曾乙喆敲出二壘安打攻佔得點圈，但二壘跑者在牽制時遭刺殺出局，攻勢戛然而止；雙方接下來都未能再突破對方防線，九州第7局3上3下，平鎮第7局雖靠劉桓宇內野安打上壘，但未能延續火力，最終兩隊2比2握手言和。

關鍵字： 台日高中棒球對抗賽、九州聯隊、平鎮高中

