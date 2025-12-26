運動雲

徐若熙26日加盟軟銀　城島健司掛保證可即戰先發輪值

▲徐若熙 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

「龍之子」徐若熙將於26日舉辦加盟福岡軟銀鷹記者會，披上象徵王牌的18號球衣。球團首席棒球主管（CBO）城島健司親自來台，儘管軟銀未能與有原航平續約，但對徐若熙充滿期待，城島健司直言他現在就能進入先發輪值。

根據日本媒體《Sponichi Annex》報導，對於持續慰留的有原航平最終決定加盟日本火腿一事，編成育成本部長永井智浩透露：「很遺憾，昨天收到了他婉拒的聯絡。」小久保監督前往東京都內的軟銀集團總公司，向孫正義老闆報告睽違5年的日本一等成果。

同行的城島健司CBO，則對於22日正式宣布簽下、前效力台灣味全龍、25歲、最快球速158公里的右投徐若熙給予高度評價。

根據日本媒體《東京體育報》報導，城島健司表示：「他是一位年輕、充滿魅力的優秀投手，現在就能直接擠進我們強大的先發輪值。即使在現階段已是好投手，但我認為他仍有非常大的成長空間。若能透過球團最先進的機械與技術持續鍛鍊，一定能成為規模更大的投手。」

軟銀隊老闆孫正義於25日向剛與球團簽下至2028年賽季為止、為期3年新合約的小久保裕紀監督（54歲），提出「持續拿下日本第一」的目標。同日，孫老闆在東京都內的集團總公司，接受球隊本季完成聯盟二連霸、以及睽違5年再奪日本一的成果報告，並強烈期盼球隊未來仍能持續勝利。他高度評價小久保監督的領導能力，期待球隊能長期站穩12支球團之巔。

另一方面，味全龍可望進帳約200萬美元（約6288萬台幣）的入札金。徐若熙效力龍隊6年多，薪資加上490萬台幣簽約金，總投入約2000萬台幣，並曾奪下2023年台灣大賽MVP。球團預計活用這筆資金補強戰力，已續留鋼龍、伍鐸，並評估洋將戰力，力拚重返季後賽。

