大前輩回鍋伊藤大海期待「有原學堂」　火腿先發戰力更完整

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

▲伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

北海道日本火腿迎回有原航平後，先發戰力更加完整，也意味著古林睿煬明年在先發輪值上的競爭將更加激烈。本季同樣連續兩年拿下14勝、與有原並列最多勝的日本火腿王牌投手伊藤大海，也因這位前輩右投的加盟，立下持續進化的決心。

根據日媒《日刊體育》報導，儘管伊藤大海與有原航平過去未曾同隊，但伊藤表示：「雖然在火腿時期沒有同隊過，但比賽時其實常常聊天。我很想向他請教很多事情。」擁有大聯盟經驗、日美通算101勝的有原，為2014年選秀首輪出身，這次回歸對於目標澤村賞的伊藤而言，也具有重大意義。

伊藤曾在2021年東京奧運拿下金牌、2023年WBC奪得世界第一。本季包辦最多勝、最多三振與金手套獎等多項榮譽，但他仍不滿足於此。在這樣的追求過程中，能與分食頭銜的勁敵成為隊友，伊藤表示：「他擁有很多技巧，而且在投手丘上非常冷靜。如果能向他請教這些方面，對我會很有幫助。」無論是投球技術或心理層面，他都打算全面吸收，等同加入「有原學堂」。

兩人雖未曾同隊，但在伊藤職業生涯第1年的2021年，曾於千葉鎌谷的室內練習場初次見面，之後在比賽場合也經常交流。伊藤在解決打者後常以激烈動作展現情緒，而有原則始終面不改色、冷靜投球，風格截然不同，但同樣能以高品質投球累積勝投，彼此相當投緣。

日媒分析，日本火腿的先發輪值方面，開幕戰將由伊藤擔任，第2戰北山亘基、第3戰達孝太已確定；再加上有原加盟，以及老將左投加藤貴之、山崎福也，高中畢業第5年的潛力新秀福島蓮，還有來自台灣、曾奪MVP的右投古林睿煬，戰力拼圖相當充足。球隊將在新庄剛志監督的巧妙調度下，打造「最強輪值」，目標以壓倒性姿態奪回霸權。

