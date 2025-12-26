運動雲

曾仁和聖誕夜戴「紅帽」！加盟龍隊曝心聲：簽約當天就期待新球季

▲曾仁和。（圖／截自曾仁和粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍日前正式官宣迎來投手曾仁和加盟，而曾仁和也在聖誕夜親自發文，正式向外界宣告新篇章的開始。照片中，他戴上象徵味全龍的紅色帽子，搭配簡短卻真誠的文字，為自己五年的樂天桃猿生涯畫下句點，也為新球季揭開序幕。

曾仁和在貼文中回顧，五年前回到台灣參加選秀，樂天桃猿成為他返台後效力的第一支球隊，並感謝球團、隊友與球迷一路以來的支持與陪伴，「這五年的每一刻我都記得」。對於即將披上龍袍，他也直言，「很開心加入味全球團。簽約日踏進天母球場的那一刻，已經開始期待新球季。」並強調目前持續訓練中，將以最好的狀態迎接挑戰。

回顧過去一年，曾仁和歷經不少考驗。去年5月24日因右手不適下放二軍，MRI檢查顯示右手肘韌帶有輕微撕裂並接受PRP治療，但後續反覆出現的手麻與神經症狀，才是影響投球表現的主因。球季後段他轉往長庚醫院，經名醫周文毅診斷確認為手肘骨刺，無須動刀，改以震波治療後，狀況逐漸改善。

本季備戰官辦熱身賽前，曾仁和又受背部不適影響調整，6月短暫回到一軍，但整體狀態未達理想，最終留下9場出賽（3場先發）、防禦率10.00的成績，季後遭樂天列為戰力外。服役並於11月底退伍後，他全力投入自主訓練，並與味全龍達成共識，將簽下月薪40萬元以上、另附激勵獎金的合約，目前僅剩部分細節待確認

【媽媽很嫌棄】爸講話太小聲　戴麥克風還是沒用XD

