陳偉殷談備戰WBC等大賽心法　成績不會辜負認真準備的人　

▲陳偉殷回到國訓中心分享經驗。（圖／陳偉殷粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

前旅美左投陳偉殷近日回到國家運動訓練中心，分享他心目中「職業運動員最重要的三種生存能力」，並勉勵正在備戰國際賽的中華隊選手，並提到備戰經典賽相關的話題，也強調，「成績不會辜負認真準備的人。」

他感性表示，自己將近20年未踏進國訓中心，再次回來感觸良多，無論是軟硬體設備、訓練環境，或後勤支援與運動科學投入，都與過往截然不同，讓運動員能在更完善的體系下專心訓練與比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳偉殷指出，看到許多選手全力備戰2026年名古屋亞運與世界棒球經典賽（WBC），令人相當感動，「環境已經到位，接下來就是相信自己，把每一天的訓練做到位。成績不會辜負認真準備的人，也請你們一定要相信，你們是最棒的。」

中職聯盟這次強化情蒐團隊量能，由會長蔡其昌邀請陳偉殷、郭泓志與林威助加入，協助教練團掌握旅外球員動態並提供專業意見。其中陳偉殷將以其旅美、旅日豐富經驗，協助關心旅美選手狀況，為中華隊備戰WBC注入更多助力。陳偉殷與郭泓志曾在季中到小聯盟探訪台灣旅美球員。

▲陳偉殷回到國訓中心分享經驗。（圖／陳偉殷粉絲團）