樂天桃猿3捕手出席研習營　嚴宏鈞分享低潮期心法

▲嚴宏鈞。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

樂天桃猿林泓育、宋嘉翔、嚴宏鈞27日出席美津濃棒球教室研習營，其中嚴宏鈞在活動分享中提醒，低潮期反而更該回到「打得好那一天」去找答案。

嚴宏鈞直言棒球是一項高度重複性的運動，與其在狀況不佳時大幅變動，不如先記住自己曾經打得好的狀態，並透過隊友視角找出差異，「千萬不要一直去改變，改到最後你不但不像一個選手，還會突然覺得自己不會打球了。」

輪到自己分享時，嚴宏鈞以自己的方式把調整心態與方法再「補齊」成一套可操作的思考流程，從「記住打好那天」到「學會複製狀態」，一步一步引導學員建立面對瓶頸的邏輯。

嚴宏鈞提及：「其實每個人打球不是今天才開始打吧？那你從喜歡棒球的第一天開始到現在，總會有一天是你那天覺得「我今天打得不錯」，那你有去記住你那天打得不錯是怎麼打的嗎？你有去問過你自己嗎？因為只有你自己了解你自己。」

他強調，每個人都有打得順、狀態好的日子，重點不是「那天為什麼好」，而是有沒有能力把那種狀態長期留下來並「複製」到下一次。

延續林泓育先前提到的「紀錄」概念，嚴宏鈞用更生活化的例子比喻，讓學生球員理解「記住好狀態」的重要性；他指出，棒球本質上就是重複，唯有把自己做過的事情拆解出來，才能讓好表現不是偶然。

談到多數球員在低潮常見的做法，改動作、改機制，嚴宏鈞直言這往往是「越改越離譜」，因為狀態好時不會急著改，偏偏低潮才想大幅修正，反而讓身體感覺更混亂；他認為低潮期應該做的是「修正」與「了解」，而不是追求快速翻轉的劇烈變動。

隨後他進一步點出一個常被忽略的關鍵：球員在低潮時其實很難看見自己的問題，因為自我感受會被焦慮與挫折放大，因此最有效的方法之一，是去問「最信任、最了解你的隊友」，從旁觀視角找出與巔峰期的差異。

在嚴宏鈞的說法中，隊友的提醒不是「答案」，而是協助球員把視角拉開，重新對照自己打得好的樣子；他也提醒，低潮最大的危險在於「看不到自己」，因此旁觀者與最親近的人往往能說出最真實的狀況。