20分領先差點搞砸！　攻城獅高國豪末節飆分秀險勝國王

▲攻城獅高國豪末節飆分攻破國王主場。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅日前迎接高國豪歸隊，昨天也宣布洋將辛巴重返戰線，今（27日）作客交手新北國王，上半場一度領先來到20分之多，但國王第3節追平後，攻城獅末節靠著高國豪獨拿9分，全場貢獻18分、4助攻，幫助攻城獅以97比90驚險奪勝。

前役順利止敗後，攻城獅今天前進國王主場，上半場團隊火力兇猛，前兩節就有4人得分得分達雙位數，半場打完以58比38大幅領先地主國王。

不過國王下半場開打後甦醒，第3節禁區支柱沃許本單節獨拿16分，帶動國王單節打出31比11猛攻，兩隊前3節打完又戰成平手局面。

末節雙方重新來過，攻城獅靠著高國豪單節獨拿9分，最終驚險以7分之差帶走勝利。

此戰攻城獅共5人得分達雙位數，帕塞獅18分、11籃板，高國豪也有18分、4助攻，德魯17分、12籃板、4助攻、3阻攻，曾柏喻17分、3籃板、6助攻。

國王方面以沃許本的30分、18籃板最高，杰倫16分、4助攻，李愷諺9分、9籃板、5助攻、4抄截。

▲國王李愷諺連續雙位數得分紀錄中斷，但此戰仍有9分、9籃板、5助攻、4抄截全能貢獻。（圖／TPBL提供）