綠衫軍砍將布朗「26分鐘內狂轟35分」　賞巫師難堪6連敗

記者杜奕君／綜合報導

由於球隊一哥坦圖（Jayson Tatum）上季季後賽遭遇阿基里斯腱撕裂嚴峻傷勢，本季在少了當家球星坐鎮情況下，豪門勁旅波士頓塞爾提克開季打來跌跌撞撞，不過近期團隊狀態稍有回穩，6日主場迎戰華盛頓巫師之役，綠衫軍就靠著當家砍將布朗（Jaylen Brown）26分鐘內狂轟35分、5籃板、5助攻，全隊6人得分上雙的優勢火力，以136比107贏球，並賞給巫師難堪6連敗。

開季起伏不定，至今勝率仍未達5成的塞爾提克，今日在主場迎戰賽前東區排名僅優於布魯克林籃網的巫師，此戰開賽綠衫軍一度陷入危機，遭巫師取得雙位數領先優勢。

但本季暫代一哥重任的布朗隨後上演飆分秀，在他首節便有16分進帳帶動下，塞爾提克第2節開始爆發，團隊海灌單節「44分」，半場打完賽爾提克反以70比60逆轉超前。

第3節綠衫軍持續擴大領先，一度手握19分優勢，雖然巫師的上季榜眼長人薩爾（Alex Sarr）此戰同樣表現優勢，不斷嘗試追分，但綠衫軍團隊手感火燙，末節在布朗以及一票先發球員都已退場情況下，仍擴大領先來到22分之多，最終就以19分之差在主場痛宰巫師，也是自2023年3月以來，對戰巫師的9連勝。

塞爾提克此戰6人得分達雙位數，除了布朗21投13中，只打25分53秒就高效率砍下35分、5籃板、5助攻之外，小將米諾特（Josh Minott）也有21分、5籃板、3抄截好表現。

慘吞6連敗的巫師方面，薩爾砍下31分、8籃板、3阻攻，三分球5投4中表現不俗，他已經連續7戰都至少有2阻攻演出，可說是開季低迷的巫師陣中最大亮點。

但巫師吞下此敗後，加上今日籃網終於贏球結束7連敗，目前兩隊開季戰績同為1勝7敗，並列聯盟墊底爐主。

▲塞爾提克布朗狂砍35分，領軍賞給巫師難堪6連敗。（圖／達志影像／美聯社）

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

軟銀密切接觸徐若熙！邀參觀球團設施　爭奪戰白熱化

二軍地獄級宿舍！領隊已赴現場確認「談超過一小時」　選手聲音虛心接受

34年來最狂！道奇藍鳥世界大賽G7　美日加5100萬人收看締收視新高

