快訊／簽下只有「173公分」洋將　PLG洋基宣布傑克森加盟

▲洋基工程宣布簽下僅173公分的新洋將傑克森。（圖／疑洋基工程提供）

▲洋基工程宣布簽下僅173公分的新洋將傑克森。（圖／疑洋基工程提供）

記者杜奕君／綜合報導

洋基工程籃球隊今(4)日宣布簽下美籍後衛傑克森(Loren Cristian Jackson)，身高173公分，擅長切入、投射和組織，強化球隊後場戰力。

現年28歲的傑克森來自美國芝加哥，就讀NCAA一級阿克倫大學(Akron Zips)，大三賽季場均19.9分、4.4助攻，三分命中率達到42.8%，獲得中部聯盟(Mid-American Conference)年度最佳球員，入選年度第一隊。

傑克森畢業後展開職業生涯，先後效力法國甲級聯賽和波蘭聯賽，憑藉切入突破和優異的傳球視野，搭配精準的外線，屢屢上演飆分秀，成為球隊火力與串聯團隊的核心角色。

傑克森表示，「很高興能來到台灣加入洋基工程，展開全新的挑戰。我們是一支年輕充滿活力的新球隊，我會善用我的優勢，用速度、外線和領導力激發團隊，和大家一起朝目標前進。希望能幫助年輕球員，提升後場深度，帶領球隊展現最強的競爭力。」

總經理錢韋成表示，「傑克森的加入讓我們能展現更快速更流暢的球風，也為團隊帶來更多經驗。我們擁有聯盟最高的庫薩斯和最嬌小的傑克森，這對『天龍地虎』組合，期待在禁區和後場快速反擊都能打出化學效應，帶領球隊衝擊接下來的每一場比賽。」
 

關鍵字： PLG洋基工程傑克森Loren Cristian Jackson

【是本人不是AI！】王世堅唱個人爆紅單曲《沒出息》是真的原版XD

熱門快報

