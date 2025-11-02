運動雲

許尹鏸、林芝昀海洛賽女雙奪亞軍　追平生涯最佳紀錄

▲▼台灣女雙組合林芝昀(左)、許尹鏸闖進冠軍賽。（圖／攝土地銀行羽球隊Facebook）

▲台灣女雙組合林芝昀(左)、許尹鏸海洛羽球公開賽女雙項目奪下亞軍。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣女雙組合許尹鏸和林芝昀在超級500系列海洛羽球公開賽女雙決賽登場，面對法國選手蘭伯特和波格蘭特，最終以16比21、10比21，直落二落敗，但仍奪下此賽事女雙亞軍，這也追平兩人合作以來的最佳成績。許尹鏸與林芝昀目前世界排名第18，去年曾在加拿大公開賽同樣闖進決賽，當時也是以亞軍作收。

本季許尹鏸與林芝昀在美國公開賽及加拿大公開賽都曾挺進女雙4強，展現穩定實力。本次海洛賽，她們一路突破重圍，在4強賽擊敗土耳其組合艾爾切廷、茵琪，生涯第二度晉級超級500系列賽事決賽，希望力拚合拍後生涯首冠。

至於台灣組合的決賽對手蘭伯特、波格蘭特，目前世界排名第33位，雙方過去交手一次，最終由法國組合獲勝。

今天比賽，法國組合開局強勢進攻，網前扣殺頻頻得手，許尹鏸、林芝昀雖一度靠對手失誤追分，但仍以16比21讓出首局。

第2局台灣組合同樣陷入落後，雖然中段一度追近比分，但主動失誤偏多，最終以10比21再失一局，直落二無緣奪冠。儘管如此，兩人再度收下亞軍，刷新賽季佳績。

關鍵字： 許尹鏸林芝昀海洛羽球公開賽女雙羽球

GD踏上大巨蛋！　安可演唱會開始了

