被開季5連敗的溜馬奪首勝　柯瑞轟24分無用勇士仍吞敗

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士2日作客挑戰開季處於5連敗低潮，仍在力拚本季首勝的印第安那溜馬，但勇士此戰搞砸末節一度11分大幅領先，即便「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）拿下24分但命中率低迷，反觀溜馬奈史密斯（Aaron Nesmith）轟下全場最高31分，加上傑克森（Quenton Jackson）奇兵立大功拿下25分、6籃板、10助攻，最終溜馬114比109贏球，終於拿下開季首勝。

上季打入年度總冠軍賽，卻在關鍵第7戰遭遇當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）阿基里斯腱撕裂，本季可能全數報銷的嚴峻傷勢，加上開季團隊傷兵不斷，也讓溜馬在本季前5戰全數輸球，賽前和布魯克林籃網、紐奧良鵜鶘並列聯盟墊底爐主。

但此戰溜馬在主場展現團隊進攻火力，不過勇士在當家一哥柯瑞上半場就轟下18分領軍下，仍以58比53維持小幅領先。

下半場開打後，溜馬靠著奈史密斯領軍，逐步超前比分，但勇士展現強大韌性，包括波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）都有所貢獻，3節打完勇士穩住6分領先優勢。

末節開打後，勇士一度將領先擴大來到11分之多，但溜馬此時先靠全場手感最熱的奈史密斯強勢追分，把握機會站上先發的傑克森也展現奇兵本色，關鍵三分彈破網，讓溜馬正式逆轉超前。

勇士巴特勒強勢切入灌籃，讓雙方戰成109比109平手局面，但溜馬此時先靠西亞卡姆（Pascal Siakam）終場前37.1秒三分冷箭破網手握領先，隨後傑克森終場前5.2秒切入得手替球隊穩住勝果，最終溜馬就以5分險勝，不僅拿下本季首勝，更是跨季對勇士的4連勝。

溜馬全場以奈史密斯的31分、6籃板最佳，傑克森下25分、6籃板、10助攻，西亞卡姆也貢獻27分、5籃板、3助攻、2抄截、1阻攻。

搞砸末節雙位數領先的勇士方面，柯瑞全場23投僅8中，三分球更是16次出手僅中4球，全場拿下24分發生5失誤，正負值是慘澹的「-21」，巴特勒則有20分、6籃板、7助攻、3抄截、2阻攻，波傑姆斯基16分、4籃板、3助攻。

▲勇士拿下24分但命中率低迷，讓開季5連敗的溜馬拿下本季首勝。（圖／達志影像／美聯社）

