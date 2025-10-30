大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

▲夢想家張宗憲出現已經被驅逐出場，但仍持續上場比賽的烏龍狀況。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃29日晚間高雄全家海神主場迎戰福爾摩沙夢想家，比賽最終由夢想家終結開季3連敗並喜迎開季首勝。不過比賽進行至第3節卻爆發嚴重「大烏龍」，夢想家張宗憲因為單場累積1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，理應被驅逐出場，但包括聯盟、紀錄台、裁判以及臨場技術委員都沒發現此事，張宗憲就這樣多「存活」了4分4秒，期間還拿下3分，最後才被發現緊急驅逐出場，但先前得分數據全數照算。

海神主場迎戰夢想家之戰，夢想家展現強大求勝決心，在開季3連敗後，終於拿下本季首勝，也是新任總教練簡浩執教首勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰除了末節獨拿12分，全場貢獻18分的林俊吉成為致勝功臣外，全場斬獲21分的「噴射機」張宗憲也同樣功不可沒，為夢想家賽季勝場開胡。不過張宗憲此戰卻出現已經遭驅逐出場，但官方紀錄台卻沒發現，讓他持續在場上出賽多達4分4秒的烏龍事件。

事發起因在第3節剩下8分5秒時，張宗憲與夢想家洋將凱帝在卡位時爆發衝突，場面險些擦槍走火，隨後裁判給予雙方各1次技術犯規（T），但由於當時場面一度混亂，且並未明確直接公告，因此當下並未發現異狀。

但由於張宗憲早在第2節剩下8分53秒時，就遭吹一次違反運動精神犯規（U）、，在第3節累積1U1T後，應該直接驅逐出場，當下包括聯盟、紀錄台、裁判以及臨場技術委員，都沒發現張宗憲應該被驅逐出場，導致他在場上進行比賽4分4秒並拿到3分，直到第3節剩下1分2秒，夢想家執行出界球回放挑戰時，紀錄台才發現張宗憲應該早就被驅逐出場，並透過現場主持人宣布公告。

不過最奇妙之處在於，由於比賽已經不能回溯，因此張宗憲在理論上「不該存在的上場時間」所拿3分，依舊照算，雖然夢想家以99比86勝出，倘若此戰雙方勝負分差在3分之內，這樣的烏龍狀況，勢必將衍生出更多爭議與討論。

此戰砍下28分的海神一哥胡瓏貿賽後則無奈表示，「我覺得今天這場比賽非常醜陋、非常難看，內容不是很好，就是這麼簡單，大家自己體會就好了。」

▲張宗憲此戰貢獻21分，成為球隊贏球關鍵要角。（圖／TPBL職籃提供）