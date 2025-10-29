快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

運動雲

▲領航猿盧峻翔、李家慷、阿提諾，獵鷹半獸人。（圖／領航猿提供）

▲前NBA球星半獸人在PLG職籃首秀表現平平，僅有12分、12籃板進帳。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃2025-26賽季開打前，被視為一大焦點的前NBA球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried），29日迎來代表台南台鋼獵鷹出擊首秀。但衛冕軍桃園璞園領航猿展現強大團隊戰力，進攻端狂轟猛炸，第3節一度領先來到27分之多。末節領航猿大幅啟用替補陣容，但最終仍101比89贏球，喜迎開季2連勝。半獸人此戰僅有12分、12籃板進帳。

此戰獵鷹僅有半獸人、翟蒙兩名洋將上場，後衛洋將多比因傷無法上陣。最受關注的半獸人在首節進行剩下7分40秒時靠著兩罰俱中，在PLG職籃得分首度開張，在他連拿4分帶動下，獵鷹一度取得領先優勢。

但地主領航猿靠著盧峻翔、米爾納以及李家慷接力飆分，一度拉開10分領先。但獵鷹靠著新任隊長郭少傑幸運擦板三分球，首節打完追到僅7分落後。

▲領航猿盧峻翔、李家慷、阿提諾，獵鷹半獸人。（圖／領航猿提供）

▲領航猿一哥盧峻翔牛刀小試拿下14分，也幫助球隊拿下開季2連勝。（圖／領航猿提供）

次節半獸人一次積極衝搶進攻籃板，順利雙手爆扣。但領航猿先由白曜誠三分球破網，隨後盧峻翔強勢切入得手，又將領先擴大來到39比28。加上陳將双連續助攻，又是底線三分冷箭命中，讓領先擴大來到15分之多，半場打完領航猿持續以58比43領先。

下半場開打後，半獸人一次肢體碰撞，擊中白曜誠臉部讓他一度倒地不起，但隨後白曜誠先是送出助攻讓丁恩迪暴扣，隨後再度妙傳盧峻翔三分彈破網，領航猿趁勢打出猛烈攻勢，也拉開90比63的本場最大領先，3節打完領航猿也以24分穩定壓制獵鷹。

末節領航猿大幅啟用替補戰力，雖然開局遭獵鷹打出7比0反擊，但領航猿隨後穩住陣腳，順利達成此戰13位球員「全員得分」紀錄，雖然半獸人一度快攻上演單臂爆扣美技，但球隊落後幅度過大，最終領航猿以101比89在主場笑擁2連勝。

領航猿此戰13位登錄球員都有得分紀錄，阿提諾拿下19分、22籃板、3阻攻，米爾納17分、7籃板，盧峻翔14分，李家慷則有12分進帳。

獵鷹方面，翟蒙拿下14分、15籃板，谷毛唯嘉13分、3助攻，半獸人則是12分、12籃板、1阻攻。

▲領航猿盧峻翔、李家慷、阿提諾，獵鷹半獸人。（圖／領航猿提供）

▲領航猿阿提諾攻下19分、22籃板，表現力壓半獸人。（圖／領航猿提供）

關鍵字： PLG半獸人NBA法瑞德獵鷹領航猿盧峻翔李家慷米爾納阿提諾台籃

