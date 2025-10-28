運動雲

攻城獅德魯開箱首秀繳20分19籃板　奪TPBL第3周MVP

▲攻城獅德魯拿下TPBL職籃第3周MVP。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅德魯拿下TPBL職籃第3周MVP。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅洋將德魯（Drew Pember）上週震撼初登場，隨即展現頂級的全能身手，不僅助攻城獅拿下本季首場勝利，個人更以高效率的雙十表現，獲選為 TPBL 第三週單週最有價值球員（MVP）。

德魯在初登板的賽事中，繳出逼近「準20-20」的驚人數據，29 分、19 籃板、4 助攻、3 抄截、2 阻攻，效率值高達 43。攻防兩端皆帶來巨大貢獻，不僅在得分端火力全開，更以出色的防守與對抗能力破壞對手節奏，成為球隊贏下首勝的絕對關鍵。

德魯在場上展現極高的團隊價值與多樣化的進攻手段，無論是精準外線、低位單打，或是犀利的持球切入，都讓對手防不勝防。

得知獲獎後，德魯表示，「我們打了一場不錯的比賽，但仍然有很多進步的空間，而這正是最棒的地方。我們越來越找到彼此之間的節奏，也更了解每個人喜歡怎麼打。我相信只要我們每天都持續進步，就有機會贏下很多比賽。」

值得一提的是，除了德魯的驚豔發揮，本土球員曾柏喻也在該場比賽中表現亮眼，攻下21分、5助攻、4籃板、2抄截，效率值23為本土球員中最高，展現攻城獅整體戰力與磨合度正穩步提升。
 

