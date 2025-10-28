獨行俠狀元「旗子哥」慘拿2分　雷霆SGA砍23分8助攻率隊強勢4連勝

記者杜奕君／綜合報導

開季勢如破竹的奧克拉荷馬雷霆，28日作客交手達拉斯獨行俠，本季備受期待的選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg），此戰面對衛冕軍雷霆來犯，全場表現差強人意，9投1中僅拿2分、2籃板，反觀雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）穩定貢獻23分、4籃板、8助攻，率隊101比94贏球，開季強勢取得4連勝。

在一哥SGA開季場均「40分」的強大宰制力下，雷霆賽季取得3連勝優質開局，今日作客踢館獨行俠，雷霆又是一路壓制對手，一度取得多達22分的大幅領先優勢。

不過獨行俠展現韌性，末節窮追猛趕，在羅素（D'Angelo Russell）終場前54.8秒拋射取分後，一度追到僅1分落後，但雷霆先靠赫特爾斯泰（Isaiah Hartenstein）強勢切入穩住軍心，隨後關鍵4罰俱中，最終就以7分之差勝出。

雷霆此戰吉爾吉斯-亞歷山大雖然火力不如前3戰兇猛，但仍砍下全隊最高23分外帶4籃板、8助攻，霍姆格倫（Chet Holmgren）18分、11籃板，赫特爾斯泰16分、12籃板。

獨行俠方面，「一眉」戴維斯（Anthony Davis）砍下全場最高26分外帶11籃板，華盛頓（P.J. Washington）15分、9籃板，狀元郎弗拉格則寫下職業生涯至今最慘一役，全場先發出賽31分8秒，9投1中拿下2分、2籃板、2抄截。