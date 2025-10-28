運動雲

>

獨行俠狀元「旗子哥」慘拿2分　雷霆SGA砍23分8助攻率隊強勢4連勝

記者杜奕君／綜合報導

開季勢如破竹的奧克拉荷馬雷霆，28日作客交手達拉斯獨行俠，本季備受期待的選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg），此戰面對衛冕軍雷霆來犯，全場表現差強人意，9投1中僅拿2分、2籃板，反觀雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）穩定貢獻23分、4籃板、8助攻，率隊101比94贏球，開季強勢取得4連勝。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、獨行俠狀元弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

在一哥SGA開季場均「40分」的強大宰制力下，雷霆賽季取得3連勝優質開局，今日作客踢館獨行俠，雷霆又是一路壓制對手，一度取得多達22分的大幅領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過獨行俠展現韌性，末節窮追猛趕，在羅素（D'Angelo Russell）終場前54.8秒拋射取分後，一度追到僅1分落後，但雷霆先靠赫特爾斯泰（Isaiah Hartenstein）強勢切入穩住軍心，隨後關鍵4罰俱中，最終就以7分之差勝出。

雷霆此戰吉爾吉斯-亞歷山大雖然火力不如前3戰兇猛，但仍砍下全隊最高23分外帶4籃板、8助攻，霍姆格倫（Chet Holmgren）18分、11籃板，赫特爾斯泰16分、12籃板。

獨行俠方面，「一眉」戴維斯（Anthony Davis）砍下全場最高26分外帶11籃板，華盛頓（P.J. Washington）15分、9籃板，狀元郎弗拉格則寫下職業生涯至今最慘一役，全場先發出賽31分8秒，9投1中拿下2分、2籃板、2抄截。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、獨行俠狀元弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBASGA吉爾吉斯-亞歷山大雷霆獨行俠弗拉格Shai Gilgeous-Alexander

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

暖心！美津濃主動聯繫　捐贈135萬元裝備給花蓮光復三校體育隊伍

暖心！美津濃主動聯繫　捐贈135萬元裝備給花蓮光復三校體育隊伍

喬麗爾延長賽關鍵一擊建功　中華女籃奪亞青運3X3金牌

喬麗爾延長賽關鍵一擊建功　中華女籃奪亞青運3X3金牌

台灣KOM太平洋經典賽　馮俊凱、許書瑋勇奪男、女第一

台灣KOM太平洋經典賽　馮俊凱、許書瑋勇奪男、女第一

化身無情得分機器！　籃網湯瑪斯單場猛砍40分卻「0助攻」

化身無情得分機器！　籃網湯瑪斯單場猛砍40分卻「0助攻」

總統盃街舞大賽　奧運國手孫振、神童Nana齊聚炸場

總統盃街舞大賽　奧運國手孫振、神童Nana齊聚炸場

全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠殊榮

全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠殊榮

「球三弟」博爾砍38分超級大三元　高喊：贏球最有意義

「球三弟」博爾砍38分超級大三元　高喊：贏球最有意義

Kobe之後最強新秀誕生　狀元「旗子哥」弗拉格寫史上第2人神紀錄

Kobe之後最強新秀誕生　狀元「旗子哥」弗拉格寫史上第2人神紀錄

NBA悍將半獸人加持　獵鷹郭少傑、翟蒙雙隊長領軍出擊

NBA悍將半獸人加持　獵鷹郭少傑、翟蒙雙隊長領軍出擊

韓籍三本柱女神合體　南珉貞、李雅英、李晧禎勇士開幕周登場

韓籍三本柱女神合體　南珉貞、李雅英、李晧禎勇士開幕周登場

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

熱門新聞

不斷更新／還是不給打！大谷13局仍被敬遠　藍鳥罕見戰術擋下道奇

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

讀者回應

﻿

熱門新聞

1還是不給打！大谷13局仍被敬遠

2世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

3大谷封神！8轟平隊史、11轟寫日紀錄

4平野惠一賽後完整20分鐘問答！

5史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

最新新聞

1還是不給打！大谷13局仍被敬遠

2帽上繡51向維西亞致敬　道奇惹哭球迷

3曾涉家暴案沉寂　戴維斯復出打PLG

4狀元弗拉格慘拿2分　SGA率雷霆開季4連勝

5大谷突抽筋　教練、防護員衝上場關切　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366