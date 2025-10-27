運動雲

>

總統盃街舞大賽　奧運國手孫振、神童Nana齊聚炸場

▲2025總統盃街舞大賽，北區複賽霹靂舞孫振、神童Nana參賽。（圖／運動部提供）

▲2025總統盃街舞大賽北區複賽，26日圓滿落幕。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025總統盃全民運動賽事，街舞大賽北區複賽，昨（26）日於臺北流行音樂中心戶外表演空間盛大登場，吸引北臺灣各地超過300隊舞者共襄盛舉，為11月16日凱達格蘭大道的全國決賽暖身。這場北區賽事不僅是各區複賽的壓軸，也是參賽隊伍最多的一站，運動部全民運動署署長房瑞文現場感謝所有選手與觀眾的熱情支持，期許大家全力以赴，決賽再見。

本次賽事堪稱街舞圈年度盛事，多位明星舞者同場較勁。奧運霹靂舞國手孫振率領City 4 instrument以精湛技巧震撼全場，團內年僅10歲的「街舞神童」Nana更吸引眾人目光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2025總統盃街舞大賽，北區複賽霹靂舞孫振、神童Nana參賽。（圖／運動部提供）

▲2025總統盃街舞大賽，北區複賽霹靂舞國手孫振參賽。（圖／運動部提供）

傳奇團隊IP Lockers則以俐落的Locking舞風炒熱氣氛，人氣團體Rice Team成員也組隊回歸舞臺，延續節目人氣。臺北知名舞蹈教室Mixcin帶來10組兒少隊伍，小朋友們自信十足、動作到位，贏得現場掌聲不斷。

新生代嘻哈團體FLEXIBLE同樣表現亮眼，舞臺魅力十足，領隊王宏宇曾在全國大專賽三項舞風奪冠，被視為北部最具潛力新星。現場還有學生、社會人士、初學者，甚至輪椅舞者勇敢參賽，展現「全民運動、人人參與」的精神。街頭塗鴉、DJ刷碟及街舞互動體驗，為觀眾帶來濃厚嘻哈文化氛圍，現場氣氛熱烈。

經過激烈競技，排舞組由米其林三星、HRCBeast Lids、MIXCIN ZAZA、動動手動動腳、soul man及IP LOCKERS奪冠；Battle組由TWINZY、惡樂咩、ya ck、Rova、shark游傑及IP LOCKERS勝出；霹靂舞組則由city4 instrument、山丘鬼殺隊、Rain city crew、CTB、GUGU GAGA拿下冠軍。這些隊伍將代表北區晉級全國決賽，力拼最高榮耀。

▲2025總統盃街舞大賽，北區複賽霹靂舞孫振、神童Nana參賽。（圖／運動部提供）

▲霹靂舞神童Nana此次上場參賽。（圖／運動部提供）

關鍵字： 總統盃街舞孫振神童Nana

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠殊榮

全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠殊榮

「球三弟」博爾砍38分超級大三元　高喊：贏球最有意義

「球三弟」博爾砍38分超級大三元　高喊：贏球最有意義

Kobe之後最強新秀誕生　狀元「旗子哥」弗拉格寫史上第2人神紀錄

Kobe之後最強新秀誕生　狀元「旗子哥」弗拉格寫史上第2人神紀錄

NBA悍將半獸人加持　獵鷹郭少傑、翟蒙雙隊長領軍出擊

NBA悍將半獸人加持　獵鷹郭少傑、翟蒙雙隊長領軍出擊

韓籍三本柱女神合體　南珉貞、李雅英、李晧禎勇士開幕周登場

韓籍三本柱女神合體　南珉貞、李雅英、李晧禎勇士開幕周登場

將陳盈駿、李愷諺當偶像　U19籃球聯盟小將目標挺進金華校隊

將陳盈駿、李愷諺當偶像　U19籃球聯盟小將目標挺進金華校隊

湖人最強新王牌是他　「鄉村曼巴」里夫斯破紀錄轟51分

湖人最強新王牌是他　「鄉村曼巴」里夫斯破紀錄轟51分

灰狼主場開幕戰奪勝付出慘痛代價　王牌艾德華茲只打3分鐘傷退

灰狼主場開幕戰奪勝付出慘痛代價　王牌艾德華茲只打3分鐘傷退

慘！開季前兩戰獨轟92分　湖人金童唐西奇驚傳兩傷勢缺陣1周

慘！開季前兩戰獨轟92分　湖人金童唐西奇驚傳兩傷勢缺陣1周

徐薇淩助世界隊勇奪LPGA皇冠盃季軍　澳洲隊3比0橫掃美國封王

徐薇淩助世界隊勇奪LPGA皇冠盃季軍　澳洲隊3比0橫掃美國封王

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

3中信兄弟G5打線出爐！

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷妙回

最新新聞

1林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

2總統盃街舞大賽　孫振領銜齊聚炸場

3中等學校高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5朱承洋談出場樂揭幕後驚喜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

【萬聖節最Ｑ兄弟檔】弟弟扮八爺！追不上七爺哥哥ＸＤ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366