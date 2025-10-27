總統盃街舞大賽　奧運國手孫振、神童Nana齊聚炸場

▲2025總統盃街舞大賽北區複賽，26日圓滿落幕。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025總統盃全民運動賽事，街舞大賽北區複賽，昨（26）日於臺北流行音樂中心戶外表演空間盛大登場，吸引北臺灣各地超過300隊舞者共襄盛舉，為11月16日凱達格蘭大道的全國決賽暖身。這場北區賽事不僅是各區複賽的壓軸，也是參賽隊伍最多的一站，運動部全民運動署署長房瑞文現場感謝所有選手與觀眾的熱情支持，期許大家全力以赴，決賽再見。

本次賽事堪稱街舞圈年度盛事，多位明星舞者同場較勁。奧運霹靂舞國手孫振率領City 4 instrument以精湛技巧震撼全場，團內年僅10歲的「街舞神童」Nana更吸引眾人目光。

▲2025總統盃街舞大賽，北區複賽霹靂舞國手孫振參賽。（圖／運動部提供）

傳奇團隊IP Lockers則以俐落的Locking舞風炒熱氣氛，人氣團體Rice Team成員也組隊回歸舞臺，延續節目人氣。臺北知名舞蹈教室Mixcin帶來10組兒少隊伍，小朋友們自信十足、動作到位，贏得現場掌聲不斷。

新生代嘻哈團體FLEXIBLE同樣表現亮眼，舞臺魅力十足，領隊王宏宇曾在全國大專賽三項舞風奪冠，被視為北部最具潛力新星。現場還有學生、社會人士、初學者，甚至輪椅舞者勇敢參賽，展現「全民運動、人人參與」的精神。街頭塗鴉、DJ刷碟及街舞互動體驗，為觀眾帶來濃厚嘻哈文化氛圍，現場氣氛熱烈。

經過激烈競技，排舞組由米其林三星、HRCBeast Lids、MIXCIN ZAZA、動動手動動腳、soul man及IP LOCKERS奪冠；Battle組由TWINZY、惡樂咩、ya ck、Rova、shark游傑及IP LOCKERS勝出；霹靂舞組則由city4 instrument、山丘鬼殺隊、Rain city crew、CTB、GUGU GAGA拿下冠軍。這些隊伍將代表北區晉級全國決賽，力拼最高榮耀。

▲霹靂舞神童Nana此次上場參賽。（圖／運動部提供）