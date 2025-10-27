湖人最強新王牌是他　「鄉村曼巴」里夫斯破紀錄轟51分

記者杜奕君／綜合報導

即便兩大超級球星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）都高掛免戰牌，但洛杉磯湖人「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）要證明自己，絕對就是紫金軍團另一顆閃耀新星！27日作客挑戰沙加緬度國王，里夫斯寫下生涯紀錄之夜，全場狂轟個人新高51分外帶11籃板、9助攻準大三元，不僅率隊以127比120贏球，更成為史上第3位「落選新秀」，能轟破單場50分表現。

湖人在詹皇自季前熱身賽起，就遭遇坐骨神經痛高掛免戰牌至今情況下，開季前兩戰合計轟下「92分」的金童唐西奇，今日也傳出左手指扭傷和左小腿挫傷，預計將休養1周時間。

但此戰湖人作客挑戰國王，身為球隊三當家的里夫斯挺身而出，全場22投12中，罰球也有22罰21中的超水準表現，加上三分球10投6中，全場狂砍生涯新高51分外帶11籃板、9助攻準大三元，加上艾頓（Deandre Ayton）22分、15籃板，八村壘18分，攜手幫助湖人以7分勝出，拿下近期2連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中寫下51分「準大三元」的里夫斯，更成為史上第3位以選秀落選球員身分，在NBA賽場拿下至少單場50分好手，寫下個人職業生涯最佳一役。

至於主場敗北的國王方面，明星雙槍表現出色，拉文（Zach LaVine）轟下全隊最高32分，迪羅臣（DeMar DeRozan）21分，薩波尼斯（Domantas Sabonis）10分、14籃板、3抄截，新同學衛斯布魯克（Russell Westbrook）則有18分、6籃板、6助攻貢獻。

▲湖人「鄉村曼巴」里夫斯攻下破生涯新高51分外帶11籃板、9助攻，率隊拿下2連勝。（圖／達志影像／美聯社）