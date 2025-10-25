湖人金童秀！　唐西奇轟49分11籃板8助攻領軍痛宰灰狼

記者杜奕君／綜合報導

開幕戰不敵金州勇士吞敗，西區豪門勁旅洛杉磯湖人25日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）再度大發神威，全場狂轟49分外帶11籃板、8助攻，開季連續兩戰個人得分都飆破40分大關，也成功填補湖人詹姆斯（LeBron James）無法上場空缺，靠著唐西奇優質表現，湖人最終128比110大勝灰狼，喜迎開季首勝。

▲湖人唐西奇今日轟下49分、11籃板、8助攻，率隊痛宰灰狼奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

紫金軍團王牌球星詹姆斯從季前熱身賽就因傷勢無法上陣，球隊開季由唐西奇「單核心」領軍，此戰面對灰狼踢館，兩隊首節就打出高得分內容，唐西奇雖然首節就轟下23分，但客隊灰狼仍以40比36暫時領先。所幸湖人次節開始掌握節奏，半場打完逆轉以68比63超前。

下半場開打後，湖人其餘先發主力開始發揮，里夫斯（Austin Reaves）與八村壘單節個人得分都突破雙位數，湖人單節打出40比31領先優勢，3節打完湖人拉開14分的雙位數領先。

末節湖人持續穩住領先優勢，最終在唐西奇49分、11籃板、8助攻的火力優勢，加上里夫斯25分、7籃板、11助攻，八村壘23分以及艾頓（Deandre Ayton）15分、8籃板攜手合作下，以18分之差大勝。

苦吞本季首敗的灰狼方面，當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）攻下31分、4籃板、5助攻，藍道（Julius Randle）26分、9籃板、5助攻。

▲灰狼艾德華茲此戰也有31分、4籃板、5助攻。（圖／達志影像／美聯社）