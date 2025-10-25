運動雲

「咖哩大神」柯瑞轟35分白搭　勇士慘輸20分吞開季至今最慘敗

記者杜奕君／綜合報導

開季強勢拿下2連勝的西區人氣勁旅金州勇士，25日「背靠背」客場出賽，交手近日面臨主帥「涉賭風暴」，緊急更換總教練的波特蘭拓荒者。勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）此戰手感依舊火燙，全場狂轟7記三分球進帳35分，但勇士防守端徹底潰敗，遭拓荒者8人得分達雙位數，拓荒者最終139比119贏得開季首勝，勇士則終止2連勝吞本季首敗。

▲勇士柯瑞、拓荒者阿維迪亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞轟下35分，但球隊仍苦吞本季首敗。（圖／達志影像／美聯社）

灣區大軍開季勢如破竹，喜迎2連勝佳績，此戰作客來到波特蘭，面對近期動盪不安的拓荒者，拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）因為涉賭風暴火速停職，球隊改由助理教練史普利特（Tiago Splitter）暫代總教練一職。

此戰勇士一哥柯瑞開賽手感火燙，上半場柯瑞就投進5記三分球，進帳24分。但拓荒者有備而來，第2節在阿維迪亞（Deni Avdija）領軍下，單節團隊灌進41分，半場打完拓荒者取得13分領先優勢。

下半場開打後，勇士在防守端仍無法限制拓荒者兇猛攻勢，此戰拓荒者多點開花，不僅有8人得分上雙，且團隊三分球命中率高達47.1%，最終就以20分之差在主場痛宰勇士，順利拿下本季首勝。

拓荒者此戰以阿維迪亞18投11中拿下26分、5籃板、6助攻最佳，葛蘭特（Jerami Grant）替補砍得22分，本季剛剛加入的冠軍級控衛「假日哥」哈勒戴（Jrue Holiday）12分、5籃板、11助攻。

以20分之差慘敗的勇士方面，柯瑞22投12中，包含三分球14投7中，轟下35分、6籃板、3助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）16分、8籃板、3助攻、2抄截。

▲勇士柯瑞、拓荒者阿維迪亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者史普利特代理總教練首戰，就幫助球隊拿下賽季首勝。（圖／達志影像／美聯社）

