高雄全家海神主場開幕周　港都學生銅板價進巨蛋





▲海神主場開幕周，港都學生銅板價進巨蛋看球。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊25-26球季「We The South — Storm The Court」開幕週，10月25日、26日、29日、11月1日、2日於高雄巨蛋開戰。運發局力挺港都學生銅板價進巨蛋，凡持有本人一卡通數位學生證，即可以50元入手原價 ＄450元的2B門票，另外開幕當天Aquas Store眾多新商品全面上架，邀請神隊友一起在巨蛋攜手浪襲全場。

運發局力挺 港都學生銅板價進巨蛋 凡持有本人一卡通數位學生證，即可以＄50元入手原價＄450元的2B門票，每場名額有限、售完為止。



高雄巨蛋售票處將於賽前兩小時開放，並於中場時關閉， 高雄全家海神隊推出「神來一筆」、「青春1+1」、「 2B海派回數票」三大優惠。「神來一筆」：憑當日漢神巨蛋、漢神百貨、漢來大飯店、漢來美食等單位之不限金額消費發票，即可享現場購票免加價＄50元優惠。（一張發票限折抵一張門票＄50元，此方案僅限現場購票使用，不得與其他優惠合併使用）

「青春1+1」：學生持有本人照片、學籍之有效學生證至現場售票處購買1A門票壹張，每人可再額外獲得例行賽1A門票兌換券壹張。（贈送之兌換券可於當日賽事後之任一例行賽場次使用，購買當日無法使用）

「 2B海派回數票」：主場例行賽期間，至現場售票處一次購買10張2B海派回數票，再送2張，共12張，海派優惠價＄3999。（本券僅適用於2B座位區，不得加價換購1A座位區門票，亦不可要求折抵現金）



主場開幕週Aquas Store新品全面上架，2025-26城市特別版球衣、Aqua Nation電繡LOGO水洗短TEE、水洗藍與卡其老帽、防水重裝健身包、球員應援毛巾線上商城即刻上架，25日現場開賣。

26日中場遊戲，命中註定，邂逅漢來日月，大螢幕互動快手答題，贈送漢來日月行館住宿券。此外漢來海港下午餐買一送一、漢神巨蛋好禮以及台畜產品兌換券等多項好禮，節間互動等你拿。

▲海神主場推出全新美食街。（圖／高雄全家海神提供）