運動雲

>

高雄全家海神主場開幕周　港都學生銅板價進巨蛋

▲海神主場開幕周，港都學生銅板價進巨蛋看球、海神主場推出全新美食街。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神主場開幕周，港都學生銅板價進巨蛋看球。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊25-26球季「We The South — Storm The Court」開幕週，10月25日、26日、29日、11月1日、2日於高雄巨蛋開戰。運發局力挺港都學生銅板價進巨蛋，凡持有本人一卡通數位學生證，即可以50元入手原價 ＄450元的2B門票，另外開幕當天Aquas Store眾多新商品全面上架，邀請神隊友一起在巨蛋攜手浪襲全場。

運發局力挺 港都學生銅板價進巨蛋 凡持有本人一卡通數位學生證，即可以＄50元入手原價＄450元的2B門票，每場名額有限、售完為止。

高雄巨蛋售票處將於賽前兩小時開放，並於中場時關閉， 高雄全家海神隊推出「神來一筆」、「青春1+1」、「 2B海派回數票」三大優惠。「神來一筆」：憑當日漢神巨蛋、漢神百貨、漢來大飯店、漢來美食等單位之不限金額消費發票，即可享現場購票免加價＄50元優惠。（一張發票限折抵一張門票＄50元，此方案僅限現場購票使用，不得與其他優惠合併使用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「青春1+1」：學生持有本人照片、學籍之有效學生證至現場售票處購買1A門票壹張，每人可再額外獲得例行賽1A門票兌換券壹張。（贈送之兌換券可於當日賽事後之任一例行賽場次使用，購買當日無法使用）

「 2B海派回數票」：主場例行賽期間，至現場售票處一次購買10張2B海派回數票，再送2張，共12張，海派優惠價＄3999。（本券僅適用於2B座位區，不得加價換購1A座位區門票，亦不可要求折抵現金）

主場開幕週Aquas Store新品全面上架，2025-26城市特別版球衣、Aqua Nation電繡LOGO水洗短TEE、水洗藍與卡其老帽、防水重裝健身包、球員應援毛巾線上商城即刻上架，25日現場開賣。

26日中場遊戲，命中註定，邂逅漢來日月，大螢幕互動快手答題，贈送漢來日月行館住宿券。此外漢來海港下午餐買一送一、漢神巨蛋好禮以及台畜產品兌換券等多項好禮，節間互動等你拿。

▲海神主場開幕周，港都學生銅板價進巨蛋看球、海神主場推出全新美食街。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神主場推出全新美食街。（圖／高雄全家海神提供）

關鍵字： 高雄全家海神開幕周TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

新北中信特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援初亮相

新北中信特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援初亮相

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

快訊／NBA史上第一人！　金塊戈登寫50分「悲情神紀錄」

快訊／NBA史上第一人！　金塊戈登寫50分「悲情神紀錄」

快訊／TPVL台中連莊又有韓援女神　三星獅啦啦隊吳瑞律火熱加盟

快訊／TPVL台中連莊又有韓援女神　三星獅啦啦隊吳瑞律火熱加盟

阿巴西的弟弟站上PLG職籃舞台　阿比伯加盟領航猿

阿巴西的弟弟站上PLG職籃舞台　阿比伯加盟領航猿

悲情！金塊戈登轟生涯新高50分還是輸　柯瑞砍42分率勇士2連勝

悲情！金塊戈登轟生涯新高50分還是輸　柯瑞砍42分率勇士2連勝

NBA拓荒者主帥畢拉普斯涉賭遭逮　以名人堂球星誠信喊冤清白

NBA拓荒者主帥畢拉普斯涉賭遭逮　以名人堂球星誠信喊冤清白

測試洋將出頭天　柏萊特靠東超開幕戰優質表現加盟勇士

測試洋將出頭天　柏萊特靠東超開幕戰優質表現加盟勇士

快訊／NBA本季最強得分王誕生！　SGA轟生涯新高55分率雷霆2連勝

快訊／NBA本季最強得分王誕生！　SGA轟生涯新高55分率雷霆2連勝

畢拉普斯詐賭案驚傳涉「洩密」？　透露球隊調度擺爛讓共謀者下注

畢拉普斯詐賭案驚傳涉「洩密」？　透露球隊調度擺爛讓共謀者下注

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

熱門新聞

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1賭博案又多1人！NBA急發聲明

2李大浩驚嘆強權平鎮訓練　

3大谷把MVP改成「團隊努力」感動眾人

4前隊友洩詹皇非公開資訊供賭徒下注

5兄弟領隊劉志威強調延賽協調關鍵

最新新聞

1開季強勢5連勝　連莊挑戰首度南北征戰

2海神主場開幕周　港都學生銅板價觀賽

3特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援首秀

4阪神村上扛G1！藤川誓言央聯代表奪冠

5柯瑞猛紀錄　成史上單場40分最老控衛

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

【無視地心引力】北海岸強風將瀑布吹到「一飛衝天」

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【喝茫暴走哥】一拳砸爛超商冰櫃玻璃！ 店員崩潰：根本攔不住

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

【客運內畫面曝】司機懷疑逃票狂飆罵！挨嗆怒追下車揍學生
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366