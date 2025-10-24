測試洋將出頭天　柏萊特靠東超開幕戰優質表現加盟勇士

▲測試洋將柏萊特正式加盟富邦勇士。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

早已抵台加入台北富邦勇士團隊訓練，但卻因舊傷遲遲未能正式公告簽約，柏萊特（Bennie Boatwright）憑藉日前EASL東超開幕戰繳出21分優質表現，24日正式獲得球團青睞簽約，新賽季將成為勇士征戰PLG職籃以及東超聯賽的最新外援。

勇士24日正式宣布，與測試洋將柏萊特完成簽約，身高208公分、體重107公斤的柏萊特現年29歲，過往曾效力於NBA G聯盟、以色列、墨西哥、菲律賓職籃(PBA)及中國CBA等多個國際聯賽，累積豐富實戰經驗。

在2023-24的菲律賓職籃PBA賽季中，他場均繳出30.3分、12籃板、3.5助攻的亮眼成績。儘管於2024年4月不幸遭逢阿基里斯腱斷裂傷勢，經過一年休養後，成功重返球場。

今年8月，勇士隊與柏萊特簽下測試合約，並於10月8日東亞超級聯賽(EASL)首戰對陣日本宇都宮時代表勇士出賽，該場比賽他上場30分鐘，攻下21分，包含5顆三分球，投籃命中率高達58%，展現極佳的進攻效率與比賽狀態。

經勇士教練團評估，柏萊特在進攻端擁有優異的外線投射，特別擅長弧頂三分、面框切入與高位策應能力，自大學時期以來三分命中率皆穩定維持在 35% 以上，兼具內線球員罕見的傳球視野與協調性。

柏萊特過往表現穩定，甚至曾被列為菲律賓國家隊歸化人選之一，實力備受肯定，球團相信有柏萊特的加入，能為球隊注入更多變化與競爭力，攜手迎接新賽季的每一場挑戰。