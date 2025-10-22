運動雲

>

超準！東京電擊16記三分彈轟炸　新北國王東超首戰主場18分慘敗

▲新北國王東超首戰，在主場以18分之差不敵東京電擊。（圖／東超提供）

▲新北國王東超首戰，在主場以18分之差不敵東京電擊。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王22日在主場進行2025-26賽季EASL東超聯賽首戰，在新莊主場迎戰B.League勁旅東京電擊，新北國王開賽就陷入落後局面，對手東京電擊此戰團隊三分球30投16中，外線命中率高達53.3%，在團隊5人得分達雙位數的優勢火力帶動下，最終東京電擊就以107比89大勝地主新北國王，國王在東超開幕戰就以慘敗收場。

上周在TPBL職籃例行賽苦吞主場2連敗的國王，經過短暫調整，就在今晚迎接本季東超首戰，對手則是日本職籃勁旅東京電擊，此戰開賽國王就陷入雙位數落後，半場打完東京電擊以55比40大幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場國王雖然靠著洋將傑登追分，但東京電擊團隊外圍手感火燙，單節灌進31分，3節打完又拉開20分超前。

末節國王無力追趕，東京電擊在團隊三分球30投16中的優勢火力帶動下，加上主力前鋒薩斯（Sebastian Saiz）25分、9籃板，射手安藤周人19分、5籃板、3助攻帶動下，以18分之差輕取國王。

新北國王此戰則以傑登的29分、7籃板最佳，桑尼24分，本土方面則以林彥廷的10分、5助攻最佳。

國王總教練約翰指出，對手展現出高效率的進攻，而國王從開賽起便陷入落後，防守執行上需再加強。他坦言，目前球隊受到傷兵影響，練球時間無法全員同時進行，但更大的問題在於球員未能徹底執行賽前擬定的計畫。

桑尼則提到，球隊現階段更應專注於自我調整。他表示，「對手確實打得很好，但我們最該關心的是自己。我們正在適應新的教練團與體系，學習如何重新找回屬於國王的風格。這是成長的過程，我們會一步步變得更好。」

首次於東超登場的林彥廷則表示，雖然登場感到興奮，但回到比賽本身，仍有許多細節需要加強，「我覺得自己在防守的執行上還可以更好，身為控球，要先從自己做起，帶動全隊。」

關鍵字： 新北國王東京電擊東超EASL台籃林彥廷桑尼傑登

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

全運會獨拿「10金」　混血女泳將韓安齊平追平賽史紀錄

全運會獨拿「10金」　混血女泳將韓安齊平追平賽史紀錄

超過1年沒比賽　拳擊女王林郁婷全運會照樣6連霸

超過1年沒比賽　拳擊女王林郁婷全運會照樣6連霸

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

加盟基隆黑鳶余祥平圓夢　喊話拚一生一次新人王

加盟基隆黑鳶余祥平圓夢　喊話拚一生一次新人王

獨／林書豪「引退儀式」有望年底舉辦　退役先休息半年陪伴家庭

獨／林書豪「引退儀式」有望年底舉辦　退役先休息半年陪伴家庭

快訊／周儀翔自曝曾想「退休」　將不甘願轉念再戰SBL

快訊／周儀翔自曝曾想「退休」　將不甘願轉念再戰SBL

快訊／「禁賽1年」正式復出！　周儀翔：珍惜現在的每一天

快訊／「禁賽1年」正式復出！　周儀翔：珍惜現在的每一天

快訊／台灣籃壇第16隊來了！　周儀翔掛帥領軍的基隆黑鳶加盟SBL

快訊／台灣籃壇第16隊來了！　周儀翔掛帥領軍的基隆黑鳶加盟SBL

【陽明山土石滑落】恐怖第一視角曝光！廂型車整輛被帶走

熱門新聞

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

超準！東京電擊16記三分彈轟炸　新北國王東超首戰主場18分慘敗

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

陳晨威美技沒收江坤宇飛球　左外野象迷鼓掌讓他驚呆：欸？哪裡怪怪的

威能帝環抱黃子鵬輕拍安慰！好交情每天西文互道「我愛你」

勇士今年不慢熱！柯爾大讚巴特勒　三巨頭合拍「符合期望」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣大賽後續賽程全面順延

2東京電擊三分轟炸　新北國王東超首戰敗北

3藍鳥全壘打夾克驚見台灣！致敬王建民

4陳晨威美技！驚訝象迷鼓掌：欸？

5威能帝環抱黃子鵬！西文互道我愛你

最新新聞

1東京電擊三分轟炸　新北國王東超首戰敗北

2陳晨威美技！驚訝象迷鼓掌：欸？

3職籃工會索3屆出賽費　中華籃協願協商

4台灣大賽後續賽程全面順延

5全運會獨拿10金　女泳將韓安齊平紀錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【188cm帥檢太搶眼】拘提坤達全場歪樓！網笑：想被羈押了

【差幾秒就遭殃...】台中中央市場意外！整排鷹架遭吹垮壓6車

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

【眼神忍不住飄移QQ】在義大利聽男友分享心得...背後帥哥吸走注意力XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366