超準！東京電擊16記三分彈轟炸　新北國王東超首戰主場18分慘敗

▲新北國王東超首戰，在主場以18分之差不敵東京電擊。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王22日在主場進行2025-26賽季EASL東超聯賽首戰，在新莊主場迎戰B.League勁旅東京電擊，新北國王開賽就陷入落後局面，對手東京電擊此戰團隊三分球30投16中，外線命中率高達53.3%，在團隊5人得分達雙位數的優勢火力帶動下，最終東京電擊就以107比89大勝地主新北國王，國王在東超開幕戰就以慘敗收場。

上周在TPBL職籃例行賽苦吞主場2連敗的國王，經過短暫調整，就在今晚迎接本季東超首戰，對手則是日本職籃勁旅東京電擊，此戰開賽國王就陷入雙位數落後，半場打完東京電擊以55比40大幅領先。

下半場國王雖然靠著洋將傑登追分，但東京電擊團隊外圍手感火燙，單節灌進31分，3節打完又拉開20分超前。

末節國王無力追趕，東京電擊在團隊三分球30投16中的優勢火力帶動下，加上主力前鋒薩斯（Sebastian Saiz）25分、9籃板，射手安藤周人19分、5籃板、3助攻帶動下，以18分之差輕取國王。

新北國王此戰則以傑登的29分、7籃板最佳，桑尼24分，本土方面則以林彥廷的10分、5助攻最佳。

國王總教練約翰指出，對手展現出高效率的進攻，而國王從開賽起便陷入落後，防守執行上需再加強。他坦言，目前球隊受到傷兵影響，練球時間無法全員同時進行，但更大的問題在於球員未能徹底執行賽前擬定的計畫。

桑尼則提到，球隊現階段更應專注於自我調整。他表示，「對手確實打得很好，但我們最該關心的是自己。我們正在適應新的教練團與體系，學習如何重新找回屬於國王的風格。這是成長的過程，我們會一步步變得更好。」

首次於東超登場的林彥廷則表示，雖然登場感到興奮，但回到比賽本身，仍有許多細節需要加強，「我覺得自己在防守的執行上還可以更好，身為控球，要先從自己做起，帶動全隊。」