全運會獨拿「10金」　混血女泳將韓安齊平追平賽史紀錄

▲混血女泳將韓安齊本屆全運會勇奪10面金牌，「台灣蝶王」王冠閎也有8金入袋。（圖／全運會提供）

記者杜奕君／綜合報導

巴黎奧運中華隊混血女泳將韓安齊，在114年全國運動會游泳項目大放異彩，22日的最後一天賽程，韓安齊又再度拿下女子200公尺仰式、男女混合4X100公尺混合式接力金牌，累積單屆勇奪「10面金牌」，追平賽史最佳紀錄。另外，高人氣的「台灣蝶王」王冠閎，在本屆也勇奪8金作收。

本屆韓安齊在女子50公尺自由式、100公尺蝶式、100公尺自由式、200公尺蝶式、200公尺自由式、200公尺混合式、4X100公尺自由式接力與4X200公尺自由式接力等項目皆摘下金牌。

其中50自、100蝶更刷新全國紀錄。到了最後一天，韓安齊在200公尺仰式以2分13秒60率先抵達終點，隨後在男女混合4X100公尺混合式接力以3分53秒90再度打破全國紀錄，為這次全運會劃下完美句點。

昔日楊金桂曾在2007、2011年全運會，兩度寫下單屆9金的優異表現，但此次韓安齊單屆10金，成功改寫女子運動員全運會單屆最多金牌紀錄，韓安齊也追平台灣男子泳將吳念平在2005年創下的賽史首見單屆勇奪10面金牌殊榮，別列賽史最佳。

除了韓安齊外，「台灣蝶王」王冠閎也在本屆賽事中勇奪8面金牌，展現台灣泳壇新世代的競爭力。隨著韓安齊首度參賽便締造單屆10金的驚人紀錄，台灣游泳史再添新頁，也讓外界對她未來的國際賽表現持續充滿期待。

