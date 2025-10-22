運動雲

>

快訊／台灣籃壇第16隊來了！　周儀翔掛帥領軍的基隆黑鳶加盟SBL

▲SBL新軍「基隆黑鳶」正式成軍。（圖／記者杜奕君攝）

▲SBL「基隆黑鳶」正式成軍。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／基隆報導

台灣籃壇「第16隊」，也是SBL超級籃球聯賽的第5隊「基隆黑鳶」，22日舉行正式成軍記者會，球團也正式公布球員、教練團正式名單，最大賣點自然就是「台灣LBJ」周儀翔正式加盟效力，另外陣中也網羅包括朱億宗、王子綱、林孟學等過去在職籃效力好手，另外也挑進基隆出身的選秀狀元余祥平，希望在基隆種下籃球種子與希望。

基隆黑鳶籃球隊今日正式成軍，基隆市長謝國樑也特別錄製影片祝賀，謝國樑透露，「陣中一半的本土球員都來自基隆，未來也將結合校園籃球與基層籃球訓練，希望培養更多年輕籃球後進。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

基隆黑鳶今日也正式公布完整球員名單，由「台灣LBJ」周儀翔掛帥，另外包括劉光尚、姜廣謙、王子綱、余祥平、黃泓諭、王振原、陳禹劭、曹爾方、王晟霖、林孟學、胡凱翔、吳怡斌、林子桓、吳彥侖、朱億宗、許廷崴，洋將則是過往曾效力高雄鋼鐵人、新北國王的路易士（Wendell Lewis）。

另外，球隊總經理則由前新竹攻城獅總教練，同樣來自基隆的子弟兵林冠綸擔任，總教練則由楊志豪掛帥，助理教練則為沈欣漢。林冠綸也宣布年度口號為「基隆參戰」，預告將衝出重圍，打出屬於基隆的籃球文化與驕傲。

▲基隆黑鳶正式成軍參與SBL超級籃球聯賽，球隊主將由周儀翔掛帥。（圖／取自基隆黑鳶YT）

▲基隆黑鳶正式成軍參與SBL超級籃球聯賽，球隊主將由周儀翔掛帥。（圖／取自基隆黑鳶YT）

關鍵字： 基隆黑鳶周儀翔SBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／PLG職籃新賽季主視覺公布　全新口號「#FOCUS」

快訊／PLG職籃新賽季主視覺公布　全新口號「#FOCUS」

快訊／NBA開幕戰就打到2度延長激鬥　雷霆SGA轟35分撂倒火箭

快訊／NBA開幕戰就打到2度延長激鬥　雷霆SGA轟35分撂倒火箭

Galaxy Cup青少兒籃球賽開打　台北泰坦成功奪冠

Galaxy Cup青少兒籃球賽開打　台北泰坦成功奪冠

2025凱靖盃輪椅網球賽落幕　南韓任胡垣、俄羅斯樂沃卡單打稱霸

2025凱靖盃輪椅網球賽落幕　南韓任胡垣、俄羅斯樂沃卡單打稱霸

雷千瑩率新北奪射箭女團金牌　混雙3連霸寫全運新紀錄

雷千瑩率新北奪射箭女團金牌　混雙3連霸寫全運新紀錄

競速溜冰「最速男」郭立陽　全運會強勢雙金入袋

競速溜冰「最速男」郭立陽　全運會強勢雙金入袋

全運會郭婞淳雙破大會摘金 落淚感謝自己拚到目標

全運會郭婞淳雙破大會摘金 落淚感謝自己拚到目標

7屆街式滑板世界冠軍訪台　天王級好手休斯頓獻藝全場瘋狂

7屆街式滑板世界冠軍訪台　天王級好手休斯頓獻藝全場瘋狂

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

想跟唐西奇一起打國際賽　湖人中鋒海耶斯申請斯洛維尼亞護照

想跟唐西奇一起打國際賽　湖人中鋒海耶斯申請斯洛維尼亞護照

【黃子佼認了！】親口證實「與孟耿如離婚」　當庭求輕判：要給扶養費

熱門新聞

台灣大賽G4因雨延期！改23日再戰

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的目睭

天使宣布鈴木清接任總教練　曾與大谷翔平搭檔投捕

台灣大賽爆「無畫面」爭議　蔡其昌將提案：季後賽強制增設攝影機

詹子賢界外球成焦點　古久保摀嘴偷笑：沒有影像只能笑了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣大賽G4因雨延期改23日再戰

2藍鳥全壘打夾克驚見台灣！致敬王建民

3詹子賢談「沒有畫面」爭議判決

4大谷重要搭檔！鈴木清接掌天使兵符

5「無畫面」爭議判決　蔡其昌回應了

最新新聞

1勇士今年不慢熱！柯爾大讚巴特勒

2禁賽1年復出　周儀翔：珍惜每一天

3致敬球后戴資穎！全球限量2140組

4勇士格林：詹姆斯不在一切都不一樣

5台籃第16隊　周儀翔領軍基隆黑鳶挑戰SBL

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢開轟助兄弟2比0止連敗　哽咽喊：不知道爸爸有沒有看到

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

兄弟前2戰0打點平野惠一：真的可惜　盛讚桃猿守備「斯巴拉西」

閃兵案再延燒！驚見修杰楷.陳柏霖 Energy書偉.棒棒堂小杰「雙手上銬」

陳大天猜楊昇達小孩性別　「如果是男生，記得要當兵」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366