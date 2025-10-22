快訊／台灣籃壇第16隊來了！　周儀翔掛帥領軍的基隆黑鳶加盟SBL

▲SBL「基隆黑鳶」正式成軍。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／基隆報導

台灣籃壇「第16隊」，也是SBL超級籃球聯賽的第5隊「基隆黑鳶」，22日舉行正式成軍記者會，球團也正式公布球員、教練團正式名單，最大賣點自然就是「台灣LBJ」周儀翔正式加盟效力，另外陣中也網羅包括朱億宗、王子綱、林孟學等過去在職籃效力好手，另外也挑進基隆出身的選秀狀元余祥平，希望在基隆種下籃球種子與希望。

基隆黑鳶籃球隊今日正式成軍，基隆市長謝國樑也特別錄製影片祝賀，謝國樑透露，「陣中一半的本土球員都來自基隆，未來也將結合校園籃球與基層籃球訓練，希望培養更多年輕籃球後進。」

基隆黑鳶今日也正式公布完整球員名單，由「台灣LBJ」周儀翔掛帥，另外包括劉光尚、姜廣謙、王子綱、余祥平、黃泓諭、王振原、陳禹劭、曹爾方、王晟霖、林孟學、胡凱翔、吳怡斌、林子桓、吳彥侖、朱億宗、許廷崴，洋將則是過往曾效力高雄鋼鐵人、新北國王的路易士（Wendell Lewis）。

另外，球隊總經理則由前新竹攻城獅總教練，同樣來自基隆的子弟兵林冠綸擔任，總教練則由楊志豪掛帥，助理教練則為沈欣漢。林冠綸也宣布年度口號為「基隆參戰」，預告將衝出重圍，打出屬於基隆的籃球文化與驕傲。

▲基隆黑鳶正式成軍參與SBL超級籃球聯賽，球隊主將由周儀翔掛帥。（圖／取自基隆黑鳶YT）