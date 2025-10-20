運動雲

7屆街式滑板世界冠軍訪台　天王級好手休斯頓獻藝全場瘋狂

▲7屆街式滑板世界冠軍休斯頓旋風訪台，與台灣滑板界好手及粉絲相見歡。（圖／NIKE提供）

▲7屆街式滑板世界冠軍休斯頓旋風訪台，與台灣滑板界好手及粉絲相見歡。（圖／NIKE提供）

記者杜奕君／綜合報導

7屆街式滑板世界冠軍，同時也是2024年巴黎奧運銅牌得主美國好手休斯頓（Nyjah Huston）旋風訪台，19日現身南港極限運動訓練中心，和年輕的台灣滑板後進相見歡，現場湧入不少死忠粉絲，休斯頓除了和粉絲熱情互動，最後也親自下場大秀滑板美技，展現極限運動的力與美以及熱情。

「 NIKE SB｜Skate Tour 台北」昨日在南港極限運動訓練中心登場，並請來現年30歲，享譽世界滑板文化的超級紅星休斯頓到場，即便天公不作美下起大雨，但活動現場仍湧入數百位死忠粉絲，爭睹天王風采。

首度踏上台灣，休斯頓對於對於「 NIKE SB｜Skate Tour 台北」現場氣氛感到相當驚喜。他表示，雖然事前對台灣滑板圈了解不多，但現場人潮踴躍，滑手們展現出高水準技術，讓他深刻感受到滑板運動在全球的普及。他特別注意到現場有許多年紀小的參賽者，認為這些孩子未來肯定大有可為，展現出極大的潛力。

休斯頓也分享了自己對「Just Do It」精神的看法，認為這句話非常適合滑板運動。無論是挑戰新技巧，還是第一次嘗試困難動作，保持積極心態是關鍵。他鼓勵每個滑板愛好者勇敢嘗試，遇到困難也要堅持下去，享受滑板帶來的樂趣。

對台北的滑板新手，休斯頓建議大家多練習，善用現有場地，不要害怕在街頭展現自我。他強調，拍攝影片、參加比賽都是提升自信和技巧的好方法。最重要的是，享受滑板過程中的快樂，這才是滑板運動的真諦。他希望台灣年輕滑手能持續努力，未來在國際舞台上發光發熱。

最後休斯頓也選出出色的選手，贈送個人代言簽名鞋款，最後更是驚喜「加碼」將自己使用的個人滑板，送給此次活動中印象深刻的年輕選手，展現十足親和力。

▲7屆街式滑板世界冠軍休斯頓旋風訪台，與台灣滑板界好手及粉絲相見歡。（圖／NIKE提供）

▲休斯頓也親自下場小試身手，展現滑板界頂級天王美技。（圖／NIKE提供）

【逼讓座失敗】老人嗆孕婦：妳別再生了！也不會教小孩啦

