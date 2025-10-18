運動雲

阿巴西返台首戰砍18分、最帥洋將飛克轟29分　特攻賞國王本季首敗

▲特攻阿巴西、飛克，國王沃許本、李愷諺。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻阿巴西回歸台灣職籃首戰，就幫助球隊擊敗衛冕軍國王。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

上季排名TPBL職籃例行賽倒數第2位，無緣季後賽。新北中信特攻本季捲土重來，在2025-26賽季首戰，就靠著「最帥洋將」飛克轟下29分、14籃板、6助攻，加上結束旅日生涯重返台籃的「黑豹」阿巴西也貢獻18分、5籃板、5助攻、2阻攻，特攻全場最多領先達24分，最終以105比89痛宰國王，喜迎開幕戰勝利。

開季強勢拿下2連勝的國王，本周持續在主場進行2連戰，今日在「新北內戰」交手本季來勢洶洶的「閃電軍團」，開賽特攻就火力全開打出13比4猛攻，首節特攻就在飛克遠投近切獨拿15分帶動下，取得34比22的雙位數領先。

第2節地主國王開始甦醒，一波17比5逆襲追分，但半場打完特攻仍手握53比45領先優勢。

下半場開打後，特攻下起「三分雨」單節投進5記三分球，加上飛克、阿巴西持續強勢挑戰對手防線，特攻3節打完已經手握19分大幅領先。

末節特攻新洋將內馬手感火燙，單節獨攬12分，也讓球隊一度大幅領先來到24分之多，最終特攻就以16分之差痛宰國王，除了喜迎本季開幕戰勝利，也賞給衛冕軍本季首敗。

飛克賽後表示，「很謝謝教練團和隊友相信我，給我很大的鼓勵和幫忙，讓我可以在場上貢獻能量，為比賽拿下勝利！」

阿巴西則是對今天的表現滿意，「防守面有做到球隊要我做的，像教練說的，開賽時我們的防守就做到百分之百，給對手很多壓力，希望接下來每一場比賽，都展現像這樣的防守！」

此戰特攻飛克表現出色，全場攻下29分、14籃板、6助攻，內馬則是26分、16籃板，阿巴西返台首戰就有精采倒扣美技，也貢獻18分、5籃板、5助攻、2阻攻。

輸球的國王方面，洋將沃許本拿下全隊最高18分、12籃板，李愷諺13分、3助攻、2抄截。

▲特攻阿巴西、飛克，國王沃許本、李愷諺。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王沃許本難抗閃電軍團，球隊在主場苦吞本季首敗。（圖／TPBL職籃提供）

