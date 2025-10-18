快訊／「阿吉1代」戰靴首度曝光　夢想家林俊吉穿個人簽名鞋上陣

▲林俊吉與運動品牌Mizuno合作推出個人專屬簽名鞋款，今日在主場開幕戰正式曝光。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台中報導

TPBL職籃福爾摩沙夢想家主力控衛「阿吉」林俊吉，日前傳出將成為繼林書豪之後，台灣職籃史上第2位擁有「個人簽名鞋款」的本土球星，18日夢想家主場開幕賽迎戰高雄全家海神，林俊吉也正式曝光這雙以螢光綠為主體配色，且具有個人「吉」字Logo標誌的鞋款，並在此戰實戰上陣。

台灣職籃史上，過去僅有林書豪以本土球員身分，具有個人簽名鞋款待遇，不過如今現年27歲的夢想家明星控衛林俊吉，也跟上前輩腳步，獲得知名日系運動品牌「Mizuno」合作推出個人專屬簽名鞋款。

今日林俊吉首度曝光個人「阿吉1代」，配色以夢想家主色系螢光綠搭配黑色構成，且球鞋後跟處也有其專屬「吉」字個人Logo，據了解該鞋款將在本月底正式進行線上販售。

夢想家領隊陳立宗表示，「這雙鞋款就是為林俊吉專屬訂製設計，過往台灣本土球員只有林書豪有過這樣的待遇，鞋款全程在日本製造，因為Mizuno的老闆相當喜歡林俊吉來自部落的成長故事。」

陳立宗表示，「這次鞋款經過6次大改版，才有最終版本問世，阿吉的腳很敏感，簡直就像試鞋師，他對於這次的個人簽名鞋款，也有很多想法與堅持。」

陳立宗也透露，「這次鞋款問世後，未來也將捐贈1000雙鞋，捐贈給花蓮光復基層部落，希望能透過此次合作進行更多公益。」

▲林俊吉個人簽名鞋款未來也將捐助給花蓮光復部落做公益。（圖／TPBL提供）