最強鬥士內戰！羅興樑領輪椅籃球國手　全力備戰亞洲盃

「愛爾麗盃」國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽將於10月18日上午10點，在臺南市體育公園籃球場舉辦。中華輪椅籃球隊12名成員正在密集訓練，這次將藉由五對五與三對三的分組對抗，強化隊內實戰經驗，同時為2025年大洋洲暨亞洲盃輪椅籃球錦標賽提前備戰。這場亞洲盃賽事不僅是明年名古屋亞帕運的重要資格賽，也是中華隊邁向國際舞台的關鍵一役。

本次愛爾麗盃分為兩階段，上午進行5對5的藍白隊對抗，下午則分成A、B、C、D四隊循環賽進行3對3對決。前中華男籃傳奇球星「神奇小子」羅興樑擔任主帥，參與的12位選手包邢人中、張家棟、林柏勳、紀俊男、游之霆、邱于哲、陳易成、呂駿逸、曾聖漢、蘇駿、高翰祥、孫御斌等好手。

由於集訓期間較少出國交流，總教練羅興樑特別感謝愛爾麗集團促成這場賽事。他表示，透過分組對抗能讓選手熟悉場上節奏、技術運用，並藉由賽後檢討，持續調整戰術與補強不足，為接下來的國際賽事做好萬全準備。

羅興樑也指出，「這次亞洲盃將決定2026年亞帕運參賽資格，「只要取得前7名，就能獲得亞帕運門票」。儘管壓力不小，但他對選手充滿信心，期盼大家能順利達成階段目標。」

中華隊將在台南展現集訓成果，主辦單位誠摯邀請民眾及媒體到場觀賽，為選手加油打氣。藉由賽事推廣，不僅希望激勵團隊再創佳績，也期待讓更多身障者認識並參與輪椅籃球運動，帶動台灣身障運動風氣。