愛爾麗盃亞帕運前哨站熱身賽　全台12名最強輪椅籃球鬥士集結對抗

▲備戰的中華輪椅籃球隊將為明年名古屋亞運而戰。（圖／愛爾麗提供，下圖同）



記者杜奕君／綜合報導

愛爾麗集團將於10月18日上午10點在台南市體育公園籃球場舉辦「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」。中華輪椅籃球隊目前正積極備戰，預計以五對五和三對三的分組方式，進行多場激烈對抗。這場比賽不僅提升隊員實戰經驗，更希望鼓勵更多身障者參與輪椅籃球運動。

輪椅籃球是身障運動中唯一的團體競賽項目，台灣過去曾在2018年雅加達亞洲帕拉運動會奪得第六名，2022年則擊敗日本、韓國等強隊，最終名列第八。台灣隊在此項目最佳成績為亞洲第四名，足見實力不容小覷。

愛爾麗集團總裁常如山，過去曾獲得中華帕林匹克總會「公益親善大使」頭銜，並於2023年亞帕運頒出超過600萬獎金鼓勵選手。去年集團也首度舉辦「愛爾麗盃全國帕拉三對三輪椅籃球推廣賽」，今年再度冠名舉辦前哨戰，希望讓台灣選手累積更多比賽經驗。

中華隊目前共有12名成員，正為11月前往泰國曼谷參加「大洋洲盃輪椅籃球賽」做準備，由前國手羅興樑領軍。這次賽事被視為明年名古屋亞帕運的重要暖身。羅興樑教練表示，「由於集訓期間無法與外隊交流，非常感謝愛爾麗集團舉辦這場比賽，除了讓選手磨練實力，也希望吸引更多身障朋友加入輪椅籃球的行列。」

本次熱身賽將由12位中華隊成員分成上午五對五藍白對抗賽，下午則分為ABCD四隊進行三對三循環賽。所有參賽者都是台灣頂尖輪椅籃球選手，期盼透過賽事凝聚外界支持，為明年名古屋亞帕運奠定更堅實的基礎。

此次活動由中華帕林匹克輪椅籃球協會主辦，並獲得運動部及台南市政府的大力協助。愛爾麗集團也感謝各界支持，期待台灣輪椅籃球國家隊在國際賽場再創高峰。