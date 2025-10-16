運動雲

>

愛爾麗盃亞帕運前哨站熱身賽　全台12名最強輪椅籃球鬥士集結對抗

▲備戰的中華輪椅籃球隊將為明年名古屋亞運而戰。（圖／愛爾麗提供）

▲備戰的中華輪椅籃球隊將為明年名古屋亞運而戰。（圖／愛爾麗提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

愛爾麗集團將於10月18日上午10點在台南市體育公園籃球場舉辦「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」。中華輪椅籃球隊目前正積極備戰，預計以五對五和三對三的分組方式，進行多場激烈對抗。這場比賽不僅提升隊員實戰經驗，更希望鼓勵更多身障者參與輪椅籃球運動。

輪椅籃球是身障運動中唯一的團體競賽項目，台灣過去曾在2018年雅加達亞洲帕拉運動會奪得第六名，2022年則擊敗日本、韓國等強隊，最終名列第八。台灣隊在此項目最佳成績為亞洲第四名，足見實力不容小覷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛爾麗集團總裁常如山，過去曾獲得中華帕林匹克總會「公益親善大使」頭銜，並於2023年亞帕運頒出超過600萬獎金鼓勵選手。去年集團也首度舉辦「愛爾麗盃全國帕拉三對三輪椅籃球推廣賽」，今年再度冠名舉辦前哨戰，希望讓台灣選手累積更多比賽經驗。

中華隊目前共有12名成員，正為11月前往泰國曼谷參加「大洋洲盃輪椅籃球賽」做準備，由前國手羅興樑領軍。這次賽事被視為明年名古屋亞帕運的重要暖身。羅興樑教練表示，「由於集訓期間無法與外隊交流，非常感謝愛爾麗集團舉辦這場比賽，除了讓選手磨練實力，也希望吸引更多身障朋友加入輪椅籃球的行列。」

本次熱身賽將由12位中華隊成員分成上午五對五藍白對抗賽，下午則分為ABCD四隊進行三對三循環賽。所有參賽者都是台灣頂尖輪椅籃球選手，期盼透過賽事凝聚外界支持，為明年名古屋亞帕運奠定更堅實的基礎。

此次活動由中華帕林匹克輪椅籃球協會主辦，並獲得運動部及台南市政府的大力協助。愛爾麗集團也感謝各界支持，期待台灣輪椅籃球國家隊在國際賽場再創高峰。

▲備戰的中華輪椅籃球隊將為明年名古屋亞運而戰。（圖／愛爾麗提供）

關鍵字： 亞帕運輪椅籃球羅興樑愛爾麗盃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

北市身心障礙者巡迴運動指導團落幕　1500人次熱情參與

北市身心障礙者巡迴運動指導團落幕　1500人次熱情參與

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

「夢想家KD」主場開幕戰確定休兵　馬建豪曝腳傷恢復超進度

「夢想家KD」主場開幕戰確定休兵　馬建豪曝腳傷恢復超進度

快訊／TPBL職籃夢想家創舉　獲「川普聯名開發商」贊助聯名

快訊／TPBL職籃夢想家創舉　獲「川普聯名開發商」贊助聯名

WNBA女籃球星登維多利亞的秘密走秀　瑞絲逆天美腿驚艷全場

WNBA女籃球星登維多利亞的秘密走秀　瑞絲逆天美腿驚艷全場

成軍邁入第9季　夢想家迎接NEW ERA全新出擊

成軍邁入第9季　夢想家迎接NEW ERA全新出擊

還沒開季就受傷　國王仍與主力射手莫瑞簽42億大約

還沒開季就受傷　國王仍與主力射手莫瑞簽42億大約

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

被陳志忠要求多休息　攻城獅狀元劉丞勳拚團隊戰績大於新人王

被陳志忠要求多休息　攻城獅狀元劉丞勳拚團隊戰績大於新人王

【感人時刻】中風癱瘓爸爸站起來了！擁抱人質兒歸國爆哭

熱門新聞

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！2017年NBA新人王　無預警退役

2足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

3最美MC艾融　宣布回鍋電豹女

4謝淑薇再退詹皓晴！賽後依舊沒握手

5快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

最新新聞

1五人制足球簽證卡關　運動部要檢討報告

2羅嘉翎全運會登場　67公斤級強勢奪金

3G3破紀錄G4秒殺！總冠軍前4戰寫新高

4運動部推動　運動經紀人職能基準

5朴星垠真的來台灣了！官宣桃氣三本柱

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

陳玟卉64公斤級舉重奪銅牌 成為中華隊最大黑馬！

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

【帥狗英雄救貓】貼紙卡頭上...超MAN狗幫取下走人！

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366