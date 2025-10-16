成軍邁入第9季　夢想家迎接NEW ERA全新出擊

▲夢想家成軍邁入第9季，本季口號以「NEW ERA」揭示全新氣象與動能。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家將於本周18日到19日在台中洲際迷你蛋迎來 TPBL職籃2025-26賽季主場開幕戰，先後迎戰高雄全家海神、桃園台啤永豐雲豹。夢想家成軍邁入第9個賽季，本季口號以「NEW ERA」揭示全新氣象與動能，象徵團隊以嶄新姿態與穩健步伐展開賽季的征戰。

夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 將於開幕戰以全新制服亮相應援，用熱情與活力為主場注入滿滿動力。女孩們氣勢磅礴的舞蹈與感染力十足的笑容帶動全場節奏，讓現場氣氛持續高昂，帶領大家一起為夢想家加油，點燃屬於夢想家的主場熱力。

D-FANS 會員制度全新升級，新增「璀璨會員」等級，受到球迷熱烈回響。會員不僅能近距離欣賞開場表演，賽後可與受訪球員及賽後女孩合照，更能體驗賽後站上球場自由投籃體驗，享受專屬的榮耀與互動時刻。

夢想商城同步推出全新系列夢想裝備，包含短TEE、ATHLETIC 訓練服飾與主場、客場球衣，並搭配多款應援與生活周邊，讓球迷在日常中也能延續主場氛圍。多款新品同步登場，無論是場邊應援或日常穿搭，都能體現夢想家的獨特氣勢。

夢想家將於18日下午2點30分對戰高雄全家海神，翌日同一時間交手桃園台啤永豐雲豹。開幕戰門票熱賣中，球迷朋友可於全台 ibon 機台及 ibon 售票系統購票，邀請所有夢想家人一同進場，為夢想家吶喊助威！

