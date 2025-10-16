運動雲

>

成軍邁入第9季　夢想家迎接NEW ERA全新出擊

▲夢想家成軍邁入第9季，本季口號以「NEW ERA」揭示全新氣象與動能。（圖／夢想家提供）

▲夢想家成軍邁入第9季，本季口號以「NEW ERA」揭示全新氣象與動能。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家將於本周18日到19日在台中洲際迷你蛋迎來 TPBL職籃2025-26賽季主場開幕戰，先後迎戰高雄全家海神、桃園台啤永豐雲豹。夢想家成軍邁入第9個賽季，本季口號以「NEW ERA」揭示全新氣象與動能，象徵團隊以嶄新姿態與穩健步伐展開賽季的征戰。

夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 將於開幕戰以全新制服亮相應援，用熱情與活力為主場注入滿滿動力。女孩們氣勢磅礴的舞蹈與感染力十足的笑容帶動全場節奏，讓現場氣氛持續高昂，帶領大家一起為夢想家加油，點燃屬於夢想家的主場熱力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

D-FANS 會員制度全新升級，新增「璀璨會員」等級，受到球迷熱烈回響。會員不僅能近距離欣賞開場表演，賽後可與受訪球員及賽後女孩合照，更能體驗賽後站上球場自由投籃體驗，享受專屬的榮耀與互動時刻。

夢想商城同步推出全新系列夢想裝備，包含短TEE、ATHLETIC 訓練服飾與主場、客場球衣，並搭配多款應援與生活周邊，讓球迷在日常中也能延續主場氛圍。多款新品同步登場，無論是場邊應援或日常穿搭，都能體現夢想家的獨特氣勢。

夢想家將於18日下午2點30分對戰高雄全家海神，翌日同一時間交手桃園台啤永豐雲豹。開幕戰門票熱賣中，球迷朋友可於全台 ibon 機台及 ibon 售票系統購票，邀請所有夢想家人一同進場，為夢想家吶喊助威！
 

關鍵字： 夢想家PLG台籃NEW ERA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

還沒開季就受傷　國王仍與主力射手莫瑞簽42億大約

還沒開季就受傷　國王仍與主力射手莫瑞簽42億大約

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

被陳志忠要求多休息　攻城獅狀元劉丞勳拚團隊戰績大於新人王

被陳志忠要求多休息　攻城獅狀元劉丞勳拚團隊戰績大於新人王

直言新竹像另一個家　高國豪合約年全力以赴備戰新賽季

直言新竹像另一個家　高國豪合約年全力以赴備戰新賽季

「風城之子」看洋基進駐新竹　高國豪：專注在自己

「風城之子」看洋基進駐新竹　高國豪：專注在自己

辛巴回歸攻城獅效力？　總經理張樹人：有機會

辛巴回歸攻城獅效力？　總經理張樹人：有機會

PLG職籃洋基工程「插旗」新竹　張樹人：攻城獅樂於接受挑戰

PLG職籃洋基工程「插旗」新竹　張樹人：攻城獅樂於接受挑戰

攻城獅新賽季「浮動票價」引熱議　張樹人：見證團隊從谷底爬起

攻城獅新賽季「浮動票價」引熱議　張樹人：見證團隊從谷底爬起

風城元老球隊攻城獅宣布年度口號　「你信不信」喊話新竹球迷力挺

風城元老球隊攻城獅宣布年度口號　「你信不信」喊話新竹球迷力挺

【根本浪漫韓劇片尾曲】她改編+韓文深情翻唱《沒出息》

熱門新聞

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！2017年NBA新人王　無預警退役

2足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

3謝淑薇再退詹皓晴！賽後依舊沒握手

4快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

5詹子賢父親台灣大賽前夕過世

最新新聞

1成軍邁入第9季　夢想家迎接NEW ERA

2TaiSPO 2026引領產業新浪潮　跨界合作、運動科技與健康生活

32025雲林縣風箏衝浪賽事　11/8三條崙海水浴場展開

4薛茲爾蓄勢待發G4迎戰水手

5洋基工程網羅希臘籍助教納基斯

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

陳玟卉64公斤級舉重奪銅牌 成為中華隊最大黑馬！

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366