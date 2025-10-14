運動雲

PLG職籃洋基工程「插旗」新竹　張樹人：攻城獅樂於接受挑戰

▲攻城獅梁瀚、高國豪、劉丞勳、張樹人。（圖／記者杜奕君攝）

▲攻城獅面對洋基工程「插旗」新竹，喊話接受挑戰。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新竹報導

新竹御嵿攻城獅14日舉辦開季媒體日，面對本季PLG職籃擴編新軍「洋基工程」以方舟隊名駛進新竹「插旗」，攻城獅總經理張樹人也表示，「我們樂於接受挑戰，同時我們也會把自己做得更好！」

洋基工程籃球隊以方舟為名，在昨日風光舉行成軍記者會，未來也將以新竹市立體育館為主場根據地，也讓TPBL職籃的新竹御嵿攻城獅（以新竹縣立體育館為主場）正式面臨風城內的挑戰。

對此，攻城獅總經理張樹人表示，「我們當然樂於接受挑戰，攻城獅也會把自己做得更好，洋基球團的總經理錢韋成、總教練李逸驊，過去我也都有共事過，大家私下要打交流賽，或是對於球迷經營的心得交換，我們也都很歡迎。」

張樹人也直言，「把比賽打好是我們該做好的事，但場外關於屬地經營，攻城獅這5年來也做了很多，才會有這麼多死忠球迷始終跟著攻城獅，雖然我們的成績常常會讓球迷失望，但場外我們的行銷團隊做了很多，經年累月的累積，才有現在的球迷支持，所以如果新竹有另一支球隊願意出來做這些，其實也是好事。」

▲洋基工程籃球隊以「洋基方舟」為隊名，全體隊員與教練團正式亮相。（圖／記者杜奕君攝）

▲PLG職籃新軍洋基工程將以新竹市立體育館為主場根據地。（圖／記者杜奕君攝）

