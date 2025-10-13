扛起勇士新賽季先發奇兵　工具人穆迪驚傳腿傷熱身賽報銷

▲勇士穆迪預計新賽季將扛起先發重任，不過熱身賽卻因小腿傷勢報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士，近期在季前熱身賽拿下2連勝佳績，團隊整體調整狀態穩定。不過新賽季預計被賦予先發重任的勇士萬用工具人穆迪（Moses Moody）卻傳出小腿傷勢，剩餘熱身賽將全數缺陣，不過仍希望在對上洛杉磯湖人的新賽季開幕戰，能夠回歸上陣奮戰。

2025-26新賽季開打進入倒數階段，勇士休賽季經歷一連串震盪與不確定性後，終於在訓練營開始前，搞定本季陣容。

季前熱身賽目前兩戰皆拿下勝利，總教練柯爾（Steve Kerr）有意讓球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）以及格林（Draymond Green）和新加入的39歲冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）「4老出擊」，搭配攻守兩端萬用的穆迪成為先發五虎出擊。

穆迪在熱身賽前兩戰平均能貢獻14.5分，整體表現相當不錯，不過卻傳出左小腿出現傷勢，確定剩餘熱身賽將休兵調整。

勇士主帥柯爾對此表示，「希望穆迪能在開幕戰時順利回歸，我們並不擔心，但也將小心應對。」

灣區軍團的新賽季開幕戰，將於台灣時間22日正式展開，屆時對手將是洛杉磯湖人。