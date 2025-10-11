運動雲

要為國王挑戰冠軍3連霸！　林書緯：機會很少要把握

▲新北國王林書緯。（圖／TPBL職籃提供）

▲新北國王新賽季將由林書緯扛起一哥重任。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃2025-26賽季開幕戰11日正式展開，由新北國王與高雄全家海神重演上賽季總決賽戲碼。國王新莊主場湧入4568位球迷觀戰，也靠著團隊7人得分上雙的優勢火力，以110比100贏得開門紅。此戰攻下20分、3籃板、4助攻、2抄截的國王「新一哥」林書緯就表示，「賽季目標就是拿冠軍，拿到就是3連霸，這種機會很少，所以一定要把握！」

在林書豪正式高掛球鞋退役後，國王邁入全新時代，球隊也改由林書緯、李愷諺的後場雙核心領軍出擊，在今日賽季開幕戰，林書緯也展現球隊新任一哥架勢，全場出賽39分37秒，13投7中包含投進4顆三分球，拿下20分、3籃板、4助攻、2抄截，領軍贏得新賽季首勝。

國王新任總教練約翰表示，「很棒的開幕戰勝利，新賽季首戰團隊確實有點緊繃與緊張，所以開賽比較慢熱，但下半場團隊打得越來越好，老將發揮實力，年輕球員也帶來能量，大家各司其職，全新的戰術體系，大家都還在磨合跟學習，但一起贏球是件很棒的事。」

林書緯表示，「團隊做得不錯，年輕球員帶來很多的能量，熊祥泰、林彥廷都從替補端帶來很多能量，無論攻守兩端我們都還有很多地方需要修正，不要滿意這一場的勝利。」

林書緯也說，「賽季目標就是拿冠軍，拿到就是3連霸，這種機會很少，所以一定要把握。老的就是我跟李愷諺，我們兩個就是要扛比較多，要帶領球隊，情緒也要比較穩定。」

▲新北國王林書緯。（圖／TPBL職籃提供）

▲在林書豪正式退役後，新北國王新賽季將由李愷諺、林書緯組成雙核心領軍。（圖／TPBL職籃提供）

