快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

▲領航猿盧峻翔砍下24分，幫助球隊奪得東超開幕戰勝利。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／台北報導

即便超過晚間21時，比賽才正式開打，EASL東超聯賽2025-26賽季台北開幕戰第2場，由地主桃園璞園領航猿交手強敵琉球黃金國王之戰，兩軍仍呈現激戰戲碼，最終在盧峻翔轟下24分、3籃板、3助攻，新洋將米爾納也貢獻20分帶動下，領航猿最終94比80贏得開幕戰勝利，此戰結束時間為晚間23時14分，也寫下另類紀錄。

身為上季東超聯賽亞軍，領航猿本季東超開幕戰就碰頭當時4強戰對手琉球黃金國王，此戰領航猿新洋將米爾納開賽就有火燙表現，加上本土一哥「夜王」盧峻翔次節獨拿11分，上半場進帳17分的優勢火力帶動下，上半場打完領航猿以49比45壓制對手琉球黃金國王

第3節領航猿一度靠著阿提諾、伯朗連續強勢取分建功，取得68比56的雙位數領先。隨後領航猿乘勝追擊，盧峻翔、李家慷連續得手，此節剩下1分35秒時，領航猿已經拉開73比58的大幅領先。

末節領航猿持續擴大領先優勢來到23分之多，反觀對手琉球黃金國王則是得分呈現停滯，領航猿持續穩住雙位數大幅超前，最終就在盧峻翔轟下24分、3籃板、3助攻，米爾納也有20分演出攜手領軍下，領航猿以94比80贏得東超開幕戰勝利。

領航猿此戰4人得分達雙位數，盧峻翔拿下24分、3籃板、3助攻、1抄截、1阻攻，米爾納三分球6投4中貢獻20分，伯朗15分，阿提諾11分、12籃板、2抄截、2阻攻。

▲領航猿新洋將米爾納此戰攻下20分也是致勝功臣。（圖／領航猿提供）