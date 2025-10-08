運動雲

>

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

▲領航猿盧峻翔、伯朗、米納爾。（圖／領航猿提供）

▲領航猿盧峻翔砍下24分，幫助球隊奪得東超開幕戰勝利。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／台北報導

即便超過晚間21時，比賽才正式開打，EASL東超聯賽2025-26賽季台北開幕戰第2場，由地主桃園璞園領航猿交手強敵琉球黃金國王之戰，兩軍仍呈現激戰戲碼，最終在盧峻翔轟下24分、3籃板、3助攻，新洋將米爾納也貢獻20分帶動下，領航猿最終94比80贏得開幕戰勝利，此戰結束時間為晚間23時14分，也寫下另類紀錄。

身為上季東超聯賽亞軍，領航猿本季東超開幕戰就碰頭當時4強戰對手琉球黃金國王，此戰領航猿新洋將米爾納開賽就有火燙表現，加上本土一哥「夜王」盧峻翔次節獨拿11分，上半場進帳17分的優勢火力帶動下，上半場打完領航猿以49比45壓制對手琉球黃金國王

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3節領航猿一度靠著阿提諾、伯朗連續強勢取分建功，取得68比56的雙位數領先。隨後領航猿乘勝追擊，盧峻翔、李家慷連續得手，此節剩下1分35秒時，領航猿已經拉開73比58的大幅領先。

末節領航猿持續擴大領先優勢來到23分之多，反觀對手琉球黃金國王則是得分呈現停滯，領航猿持續穩住雙位數大幅超前，最終就在盧峻翔轟下24分、3籃板、3助攻，米爾納也有20分演出攜手領軍下，領航猿以94比80贏得東超開幕戰勝利。

領航猿此戰4人得分達雙位數，盧峻翔拿下24分、3籃板、3助攻、1抄截、1阻攻，米爾納三分球6投4中貢獻20分，伯朗15分，阿提諾11分、12籃板、2抄截、2阻攻。

▲領航猿盧峻翔、伯朗、米納爾。（圖／領航猿提供）

▲領航猿新洋將米爾納此戰攻下20分也是致勝功臣。（圖／領航猿提供）

關鍵字： 盧峻翔領航猿東超EASL伯朗琉球黃金國王台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士洋將柏萊特通過期末考？　吳永仁讚：外線穩定度最高

勇士洋將柏萊特通過期末考？　吳永仁讚：外線穩定度最高

撂倒日本雙冠勁旅　吳永仁預告本季富邦勇士會很強悍

撂倒日本雙冠勁旅　吳永仁預告本季富邦勇士會很強悍

快訊／古德溫東超開幕戰爆轟43分　富邦勇士2分戰勝日本職籃冠軍

快訊／古德溫東超開幕戰爆轟43分　富邦勇士2分戰勝日本職籃冠軍

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

快訊／台灣球迷超市幫付帳　前NBA球星半獸人愛上寶島

快訊／台灣球迷超市幫付帳　前NBA球星半獸人愛上寶島

EASL東超聯賽台灣3席已滿額　執行長李小龍：目標亞洲18隊參賽

EASL東超聯賽台灣3席已滿額　執行長李小龍：目標亞洲18隊參賽

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也列挑戰清單

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也列挑戰清單

河村勇輝季前熱身賽首秀　3分3籃板5助攻還助公牛奪勝

河村勇輝季前熱身賽首秀　3分3籃板5助攻還助公牛奪勝

陳玟卉舉重世錦賽B組殺出挺舉奪銅　總和名列第5作收

陳玟卉舉重世錦賽B組殺出挺舉奪銅　總和名列第5作收

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

曾莞婷首度入圍金鐘　放話紅毯禮服不能沒被看見

熱門新聞

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

勇士洋將柏萊特通過期末考？　吳永仁讚：外線穩定度最高

撂倒日本雙冠勁旅　吳永仁預告本季富邦勇士會很強悍

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢期待與球迷再相見

2開幕戰打到半夜　領航猿東超奪勝

3法瑞德來台打球　不知道中文名叫半獸人

4柏萊特通過期末考？　吳永仁給讚

5吳永仁預告　本季勇士會很強悍

最新新聞

1開幕戰打到半夜　領航猿東超奪勝

2柏萊特通過期末考？　吳永仁給讚

3吳永仁預告　本季勇士會很強悍

4114年全國運動會倒數10天記者會「雲林準備好了！」

5東超開幕激鬥　勇士擊退日本職籃冠軍

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【沒收了！】光復救災撿到保力達 訓育組老師勸世藏洋蔥QQ

【最美風景】老夫婦遭擦撞司機肇逃！路人暖舉網感動

【一個她以後可能會忘的畫面】舅舅默默陪伴外甥女長大 只求成為童年風景的一角QQ

【批斷章取義】館長：我一切都是為了保護台灣

【太有禮貌了吧XD】流浪狗乖乖排隊等餅乾　老師見狀暖心餵食
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366