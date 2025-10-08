EASL東超聯賽台灣3席已滿額　執行長李小龍：目標亞洲18隊參賽

▲EASL東超聯賽未來希望能增加至18隊開打。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

EASL東超聯賽2025-26賽季8日正式展開，今日在台北和平籃球館將由台北富邦勇士、桃園璞園領航猿接力出賽。東超執行長李小龍（Henry Kerins）表示，「未來我們目標增加到18隊，也希望中國CBA聯賽能夠加入，至於台灣目前有3席球隊參賽權，我認為已經相當足夠。」

邁入第3季的東超聯賽，本季開幕戰特別選在台灣舉行，晚間18時30分由台北富邦勇士交手宇都宮皇者，晚間20時30分則由桃園璞園領航猿對決琉球黃金國王。

東超執行長李小龍表示，「這是東超的第3個賽季，感謝大家的參與，第一年開始我們有8支隊伍、上季10隊，這季則有12隊，我們每個賽季都會增加隊伍，上季有兩支台灣的球隊，我對於台灣隊伍的實力非常認可。」

日本職籃B.League代表岡本直也表示，「感謝本賽季的東超，讓亞洲各國球隊能夠齊聚一堂交手，日本B.League有宇都宮皇者、琉球黃金國王、東京電擊等3支隊伍參賽，目前聯盟也有游艾喆這位台灣選手在滋賀湖泊效力。」

陳建州表示，「這幾年我們一直觀察亞洲籃球的發展，PLG職籃也邁入第6年，也是東超從零開始的一份子，上賽季領航猿收穫滿滿，EASL也獲得亞軍，也感謝EASL願意把開幕戰搬到台灣，這是很重大的里程碑。」

李小龍對於東超聯賽也有遠大願景，他表示，「上賽季我們每場比賽的平均分差僅有9分，代表東超比賽的球隊實力都相當接近，未來我們當然希望能夠讓中國CBA的球隊加入，另外也在觀察東南亞一些聯賽的球隊，希望未來能夠達到18支亞洲頂尖球隊參與東超賽事。」