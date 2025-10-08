運動雲

>

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

▲超人氣韓援啦啦隊女神，現任斗山熊隊長徐賢淑加盟電豹女。（圖／台啤雲豹提供）

▲超人氣韓援啦啦隊女神，現任斗山熊隊長徐賢淑加盟電豹女。（圖／台啤雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今(8日)正式宣布，韓國超人氣啦啦隊長徐賢淑（Seo Hyun-Suk）將於新賽季正式加入「電豹女」陣容。以舞台魅力、個人風格與高度人氣著稱的她，將為雲豹新一季應援注入國際化能量。

徐賢淑自 2015 年起活躍於韓國職棒舞台，目前是 KBO 傳統勁旅斗山熊的啦啦隊隊長，是韓職啦啦隊界代表人物之一。她擁有資歷顯赫、在韓國知名度高且享有高人氣，甚至登上 MAXIM Korea 雜誌封面，成為韓國應援文化的代表人物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她的短金髮造型與修長美腿，更是她的註冊商標，搭配爆發力十足的舞蹈與親和力滿分的互動，深受國際球迷喜愛。

來到台灣後，徐賢淑特別選擇了背號「8號」，象徵「發發發」的好運。她開心表示，「希望能把這份幸運與能量帶給桃園雲豹，陪伴球隊一起奮戰，勇奪冠軍！我真的很開心能夠來到台灣加入電豹女，已經迫不及待想和台灣的粉絲見面了！」

雲豹球團指出，徐賢淑的加盟，不僅讓「電豹女」應援舞台更具國際化特色，也能讓球迷體驗到韓國應援文化與台灣籃球熱情的完美結合。她的到來，將成為球場上最佳的「第六人」，為球隊注入滿滿的士氣與能量。
 

關鍵字： 徐賢淑台啤雲豹電豹女啦啦隊女神TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

挺舉意外腰傷　台灣女將陳玟卉仍在世錦賽名列B組第1位

挺舉意外腰傷　台灣女將陳玟卉仍在世錦賽名列B組第1位

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

新北國王簽194公分新秀　鍾理翔「練習生」身份加盟

新北國王簽194公分新秀　鍾理翔「練習生」身份加盟

台籃啦啦隊女神闕闕涉洗錢案遭判刑　戰神球團開鍘終止合約

台籃啦啦隊女神闕闕涉洗錢案遭判刑　戰神球團開鍘終止合約

馬刺「法國怪物」復出　溫班亞瑪9分10籃板7助攻3阻攻宰廣州龍獅

馬刺「法國怪物」復出　溫班亞瑪9分10籃板7助攻3阻攻宰廣州龍獅

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

好慘！灰熊開季前遇超狂傷兵潮　王牌一哥莫蘭特也扭傷倒下

好慘！灰熊開季前遇超狂傷兵潮　王牌一哥莫蘭特也扭傷倒下

中秋節台灣內戰　詹皓晴女雙力退吳芳嫺組合挺進武漢公開賽16強

中秋節台灣內戰　詹皓晴女雙力退吳芳嫺組合挺進武漢公開賽16強

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

前NBA球星「半獸人」有望加盟台鋼獵鷹　法瑞德自爆人就在台南

前NBA球星「半獸人」有望加盟台鋼獵鷹　法瑞德自爆人就在台南

「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救

熱門新聞

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

韓國啦啦隊女神證實與韓華鷹球星結婚　IG報喜：遇見想共度一生的人

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

哈波談對戰山本由伸「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

技壓大谷奪全壘打王的舒瓦伯　季後賽7支0手感冰冷教頭點出問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

2雲豹簽超人氣韓援　斗山熊徐賢淑加盟

3啦啦隊女神證實與韓華鷹球星結婚

4大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員

5哈波談對戰山本由伸「抱歉想不起來」

最新新聞

1NBA半獸人來了　Faried加盟獵鷹

2賈吉轟追平3分砲　洋基逼出G4

3「騏哥」加入夢想家　成球隊副領隊

43x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶奪亞軍

5詹皇第二次決定惹議　主帥笑媒體笨

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

台韓啦啦隊女孩大戰　李珠珢南珉貞露香肩回擊！

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

【啤酒出場瞬間嗨翻】鏟子超人肚子餓！火車上大家溫暖投食
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366