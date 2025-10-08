快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

▲超人氣韓援啦啦隊女神，現任斗山熊隊長徐賢淑加盟電豹女。（圖／台啤雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今(8日)正式宣布，韓國超人氣啦啦隊長徐賢淑（Seo Hyun-Suk）將於新賽季正式加入「電豹女」陣容。以舞台魅力、個人風格與高度人氣著稱的她，將為雲豹新一季應援注入國際化能量。

徐賢淑自 2015 年起活躍於韓國職棒舞台，目前是 KBO 傳統勁旅斗山熊的啦啦隊隊長，是韓職啦啦隊界代表人物之一。她擁有資歷顯赫、在韓國知名度高且享有高人氣，甚至登上 MAXIM Korea 雜誌封面，成為韓國應援文化的代表人物。

她的短金髮造型與修長美腿，更是她的註冊商標，搭配爆發力十足的舞蹈與親和力滿分的互動，深受國際球迷喜愛。

來到台灣後，徐賢淑特別選擇了背號「8號」，象徵「發發發」的好運。她開心表示，「希望能把這份幸運與能量帶給桃園雲豹，陪伴球隊一起奮戰，勇奪冠軍！我真的很開心能夠來到台灣加入電豹女，已經迫不及待想和台灣的粉絲見面了！」

雲豹球團指出，徐賢淑的加盟，不僅讓「電豹女」應援舞台更具國際化特色，也能讓球迷體驗到韓國應援文化與台灣籃球熱情的完美結合。她的到來，將成為球場上最佳的「第六人」，為球隊注入滿滿的士氣與能量。

