運動雲

>

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

記者杜奕君／綜合報導

新賽季被視為NBA天之驕子的達拉斯獨行俠選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg），7日終於迎來NBA季前熱身賽首秀，這位聯盟白人希望僅出賽14分7秒，就穩定貢獻10分、6籃板、3助攻，加上對手王牌戰將吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及多位先發主力休兵，最終獨行俠以106比89大勝。

▲NBA獨行俠狀元弗拉格熱身賽首秀表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA獨行俠狀元弗拉格熱身賽首秀表現亮眼，14分鐘貢獻10分、6籃板、3助攻。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今夏新人選秀會在外界高度期待下，弗拉格順利以首輪第1順位被獨行俠挑中，這位美國新希望也被視為本季「年度新人王」最大熱門，獨行俠在開季主控厄文（Kyrie Irving）因傷缺陣情況下，預料也將讓弗拉格有更多球權機會。

今日季前熱身賽首戰，獨行俠交手上季聯盟總冠軍奧克拉荷馬雷霆，不過雷霆此戰包括一哥SGA，以及威廉斯（Jalen Williams）、霍姆格倫（Chet Holmgren）等多名先發主力全數休兵，也讓獨行俠開賽就一路取得領先。

上半場弗拉格也表現相當出色，三分球3投2中，僅用14分7秒的出賽時間就貢獻10分、6籃板、3助攻，也幫助獨行俠上半場打完就以66比40大幅超前。

易籃再戰後，雷霆雖然嘗試追分，一度追近至個位數差距，不過同樣撤下主力陣容的獨行俠，在關鍵時刻穩住陣腳，最終仍以17分之差取勝。

獨行俠此戰主力陣容全數出擊，華盛頓（P.J. Washington）替補貢獻14分最高，弗拉格10分、6籃板、3助攻，至於未來都將以「護目鏡」造型登場的明星長人戴維斯（Anthony Davis）則是先發出賽15分54秒，拿下7分、7籃板、2阻攻。

至於雷霆方面，此戰雖有5位球員得分達雙位數，但團隊命中率低到僅有30.9％，以巴尼澤（Brooks Barnhizer）的16分、7籃板最佳。

▲NBA獨行俠狀元弗拉格熱身賽首秀表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA獨行俠狀元弗拉格被視為本季年度新人王最大熱門。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA弗拉格獨行俠狀元旗子哥Cooper Flagg

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

好慘！灰熊開季前遇超狂傷兵潮　王牌一哥莫蘭特也扭傷倒下

好慘！灰熊開季前遇超狂傷兵潮　王牌一哥莫蘭特也扭傷倒下

中秋節台灣內戰　詹皓晴女雙力退吳芳嫺組合挺進武漢公開賽16強

中秋節台灣內戰　詹皓晴女雙力退吳芳嫺組合挺進武漢公開賽16強

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

前NBA球星「半獸人」有望加盟台鋼獵鷹　法瑞德自爆人就在台南

前NBA球星「半獸人」有望加盟台鋼獵鷹　法瑞德自爆人就在台南

熱身賽首戰先找比賽感覺　「咖哩大神」柯瑞：把球投進令我振奮

熱身賽首戰先找比賽感覺　「咖哩大神」柯瑞：把球投進令我振奮

迎接國際女孩日　桃園女孩足球體驗營開踢

迎接國際女孩日　桃園女孩足球體驗營開踢

膝傷沒有回歸時間表　獨行俠厄文親曝：準備好才上場

膝傷沒有回歸時間表　獨行俠厄文親曝：準備好才上場

15分鐘內狂飆14分　「咖哩大神」柯瑞率勇士奪熱身賽首勝

15分鐘內狂飆14分　「咖哩大神」柯瑞率勇士奪熱身賽首勝

雷霆「全主力」輪休　仍7人得分上雙、單場轟135分宰黃蜂

雷霆「全主力」輪休　仍7人得分上雙、單場轟135分宰黃蜂

俞俊安獵鷹秀！　桑德森農場錦標賽並列11位

俞俊安獵鷹秀！　桑德森農場錦標賽並列11位

【早就出事了】台南無照猴二寮亂飆！警放人結果釀悲劇

熱門新聞

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佐佐木朗希戲劇9局下2球關門

2大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員

3李凱威雙冠　中職個人獎出爐

49局壓力山大　弗里曼大讚佐佐木朗希

5要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

最新新聞

1法國怪物復出　溫班亞瑪打爆廣州龍獅

2今永連11場挨轟：對好球帶越來越害怕

3今永昇太坦言下一戰要「證明自己」

4中職例行賽落幕！年度個人獎項揭曉

5狀元旗子哥NBA首秀　弗拉格10分6籃板

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【英雄救援】小黃乘客突心臟痛！他打給警：我要違規了

【應該不會被發現吧？】跨越3車道左轉...警察靜靜看著你裝

【救災出發前遇見天使】她趕車花蓮途中　補給超人悄悄塞來一袋…

【二寮無照猴狂飆】撞死17歲少年...事發前後座妹嗨翻尖叫

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366