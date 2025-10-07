狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

記者杜奕君／綜合報導

新賽季被視為NBA天之驕子的達拉斯獨行俠選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg），7日終於迎來NBA季前熱身賽首秀，這位聯盟白人希望僅出賽14分7秒，就穩定貢獻10分、6籃板、3助攻，加上對手王牌戰將吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及多位先發主力休兵，最終獨行俠以106比89大勝。

▲NBA獨行俠狀元弗拉格熱身賽首秀表現亮眼，14分鐘貢獻10分、6籃板、3助攻。（圖／達志影像／美聯社）

今夏新人選秀會在外界高度期待下，弗拉格順利以首輪第1順位被獨行俠挑中，這位美國新希望也被視為本季「年度新人王」最大熱門，獨行俠在開季主控厄文（Kyrie Irving）因傷缺陣情況下，預料也將讓弗拉格有更多球權機會。

今日季前熱身賽首戰，獨行俠交手上季聯盟總冠軍奧克拉荷馬雷霆，不過雷霆此戰包括一哥SGA，以及威廉斯（Jalen Williams）、霍姆格倫（Chet Holmgren）等多名先發主力全數休兵，也讓獨行俠開賽就一路取得領先。

上半場弗拉格也表現相當出色，三分球3投2中，僅用14分7秒的出賽時間就貢獻10分、6籃板、3助攻，也幫助獨行俠上半場打完就以66比40大幅超前。

易籃再戰後，雷霆雖然嘗試追分，一度追近至個位數差距，不過同樣撤下主力陣容的獨行俠，在關鍵時刻穩住陣腳，最終仍以17分之差取勝。

獨行俠此戰主力陣容全數出擊，華盛頓（P.J. Washington）替補貢獻14分最高，弗拉格10分、6籃板、3助攻，至於未來都將以「護目鏡」造型登場的明星長人戴維斯（Anthony Davis）則是先發出賽15分54秒，拿下7分、7籃板、2阻攻。

至於雷霆方面，此戰雖有5位球員得分達雙位數，但團隊命中率低到僅有30.9％，以巴尼澤（Brooks Barnhizer）的16分、7籃板最佳。

