運動雲

>

好慘！灰熊開季前遇超狂傷兵潮　王牌一哥莫蘭特也扭傷倒下

▲▼灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊傷兵潮持續，王牌球星莫蘭特遭遇腳踝傷勢列入每周觀察名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA嶄新2025-26賽季即將於10月底正式開打，但對於曼菲斯灰熊來說，目前卻呈現極為不順的季前狀態！球隊陣中多名主力紛紛遭遇傷病問題，7日甚至傳出王牌一哥莫蘭特（Ja Morant）也出現腳踝扭傷狀況，將進行逐日觀察。

灰熊官方證實，莫蘭特在美國時間6日的訓練中，遭遇左腳踝扭傷狀況，目前暫時列入每周觀察名單內，不過總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）則持樂觀態度，強調仍期待莫蘭特能夠強勢回歸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為灰熊頭牌球星兼後場主控，莫蘭特近兩季遭遇個人場外問題，以及大小不斷傷勢，過去兩季合計僅出賽了59場，上賽季也因為肩盂唇撕裂傷勢提前報銷，整季僅打了50戰，場均仍有23.2分、4.1籃板、7.3助攻、1.2抄截。

目前灰熊除了莫蘭特出現腳踝傷勢外，兩名禁區主力戰將周志豪、小傑克森（Jaren Jackson Jr.）都在休賽季進行手術，目前持續因傷高掛免戰牌。

其中，周志豪預計11月下旬才能正式回到賽場，至於明星長人小傑克森目前則仍不確定是否能趕上2025-26賽季開打。

關鍵字： 莫蘭特灰熊NBAJa Morant

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中秋節台灣內戰　詹皓晴女雙力退吳芳嫺組合挺進武漢公開賽16強

中秋節台灣內戰　詹皓晴女雙力退吳芳嫺組合挺進武漢公開賽16強

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

前NBA球星「半獸人」有望加盟台鋼獵鷹　法瑞德自爆人就在台南

前NBA球星「半獸人」有望加盟台鋼獵鷹　法瑞德自爆人就在台南

熱身賽首戰先找比賽感覺　「咖哩大神」柯瑞：把球投進令我振奮

熱身賽首戰先找比賽感覺　「咖哩大神」柯瑞：把球投進令我振奮

迎接國際女孩日　桃園女孩足球體驗營開踢

迎接國際女孩日　桃園女孩足球體驗營開踢

膝傷沒有回歸時間表　獨行俠厄文親曝：準備好才上場

膝傷沒有回歸時間表　獨行俠厄文親曝：準備好才上場

15分鐘內狂飆14分　「咖哩大神」柯瑞率勇士奪熱身賽首勝

15分鐘內狂飆14分　「咖哩大神」柯瑞率勇士奪熱身賽首勝

雷霆「全主力」輪休　仍7人得分上雙、單場轟135分宰黃蜂

雷霆「全主力」輪休　仍7人得分上雙、單場轟135分宰黃蜂

俞俊安獵鷹秀！　桑德森農場錦標賽並列11位

俞俊安獵鷹秀！　桑德森農場錦標賽並列11位

賽前被林俊吉「激到」　張宗憲猛飆21分率領夢想家撂倒攻城獅

賽前被林俊吉「激到」　張宗憲猛飆21分率領夢想家撂倒攻城獅

【應該不會被發現吧？】跨越3車道左轉...警察靜靜看著你裝

熱門新聞

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佐佐木朗希戲劇9局下2球關門

2大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員

3李凱威雙冠　中職個人獎出爐

49局壓力山大　弗里曼大讚佐佐木朗希

5要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

最新新聞

1法國怪物復出　溫班亞瑪打爆廣州龍獅

2今永連11場挨轟：對好球帶越來越害怕

3今永昇太坦言下一戰要「證明自己」

4中職例行賽落幕！年度個人獎項揭曉

5狀元旗子哥NBA首秀　弗拉格10分6籃板

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【英雄救援】小黃乘客突心臟痛！他打給警：我要違規了

【應該不會被發現吧？】跨越3車道左轉...警察靜靜看著你裝

【救災出發前遇見天使】她趕車花蓮途中　補給超人悄悄塞來一袋…

【二寮無照猴狂飆】撞死17歲少年...事發前後座妹嗨翻尖叫

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366