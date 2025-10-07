好慘！灰熊開季前遇超狂傷兵潮　王牌一哥莫蘭特也扭傷倒下

▲灰熊傷兵潮持續，王牌球星莫蘭特遭遇腳踝傷勢列入每周觀察名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA嶄新2025-26賽季即將於10月底正式開打，但對於曼菲斯灰熊來說，目前卻呈現極為不順的季前狀態！球隊陣中多名主力紛紛遭遇傷病問題，7日甚至傳出王牌一哥莫蘭特（Ja Morant）也出現腳踝扭傷狀況，將進行逐日觀察。

灰熊官方證實，莫蘭特在美國時間6日的訓練中，遭遇左腳踝扭傷狀況，目前暫時列入每周觀察名單內，不過總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）則持樂觀態度，強調仍期待莫蘭特能夠強勢回歸。

身為灰熊頭牌球星兼後場主控，莫蘭特近兩季遭遇個人場外問題，以及大小不斷傷勢，過去兩季合計僅出賽了59場，上賽季也因為肩盂唇撕裂傷勢提前報銷，整季僅打了50戰，場均仍有23.2分、4.1籃板、7.3助攻、1.2抄截。

目前灰熊除了莫蘭特出現腳踝傷勢外，兩名禁區主力戰將周志豪、小傑克森（Jaren Jackson Jr.）都在休賽季進行手術，目前持續因傷高掛免戰牌。

其中，周志豪預計11月下旬才能正式回到賽場，至於明星長人小傑克森目前則仍不確定是否能趕上2025-26賽季開打。