賽前被林俊吉「激到」　張宗憲猛飆21分率領夢想家撂倒攻城獅

▲夢想家張宗憲、霍爾曼、高柏鎧，攻城獅高國豪、李啟瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家張宗憲砍下21分領軍擊敗攻城獅，拿下季前熱身賽2連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

4日TPBL職籃2025-26賽季季前熱身賽晚間壓軸登場賽事，由福爾摩沙夢想家交手新竹御嵿攻城獅，此戰夢想家「噴射機」張宗憲領軍飆分，全場貢獻21分、6籃板，率隊以94比88奪勝。賽後他透露，「是因為此戰賽前，被隊友林俊吉『激到』，阿吉要我該拿點分數了，才會有這樣的表現。」

此戰開賽高柏鎧首節又是三分球出手命中，加上霍爾曼攜手禁區肆虐，首節打完夢想家以25比22壓制對手攻城獅。

不過攻城獅靠著盧冠軒、李啟瑋次節連續三分球命中追分，也幫助風城軍團始終緊咬不放，不過上半場夢想家仍靠著禁區優勢加持，以49比46維持領先。

▲夢想家張宗憲、霍爾曼、高柏鎧，攻城獅高國豪、李啟瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家高柏鎧此戰有19分、15籃板進帳。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，夢想家靠著張宗憲不斷切入撕裂防線，加上高柏鎧、霍爾曼內線肆虐，所幸攻城獅靠著高國豪上場連拿10分止血，3節打完攻城獅落後差距來到5分。

末節攻城獅持續靠高國豪帶起反攻氣勢，追成72比72，但夢想家此時連拿5分重新掌握領先優勢，最後關頭夢想家本土戰力挺身而出，包括周柏臣、盧冠良、吳家駿以及簡偉儒都有分數進帳，又將領先擴大來到12分。最後關頭攻城獅雖然連趕6分，最終夢想家仍以94比88取勝。

全場夢想家以「噴射機」張宗憲砍下21分、6籃板最佳，霍爾曼也有21分、9籃板、4助攻進帳，高柏鎧拿下19分、15籃板。

攻城獅方面，高國豪替補貢獻20分、6籃板、2抄截，所有分數都在下半場拿到，提傑、德魯各有13分進帳，射手李啟瑋11分。

張宗憲表示，「沒預料到沒打這麼久，原本說我會打先發但時間會少一點。賽前林俊吉跟我講說，得點分吧，可能有點被他激到！」

▲夢想家張宗憲、霍爾曼、高柏鎧，攻城獅高國豪、李啟瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅高國豪下半場獨拿20分。（圖／TPBL職籃提供）

