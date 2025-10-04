猛！阿巴西爆砍30分領軍　特攻連兩戰得分破百狂勝雲豹

▲特攻「黑豹」阿巴西熱身賽第2戰又以17投13中爆砍30分領軍大勝雲豹。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

4日TPBL職籃2025-26賽季季前熱身賽第2戰，由昨日首戰惜敗的新北中信特攻，交手熱身賽首度登場的桃園台啤永豐雲豹。此戰特攻「黑豹」阿巴西持續飆分，全場17投13中，爆砍30分、4籃板、4抄截，加上飛克18分、8籃板、6助攻、2抄截，最終特攻101比81大勝贏球。

開局特攻就打出一波32比11猛攻，在阿巴西首節就狂轟15分帶動下，首節打完特攻以35比17遙遙領先雲豹。

次節特攻團隊攻勢依舊猛烈，謝亞軒外線發揮，曾文鼎也頻頻在內線單打取分，加上阿巴西持續火燙手感，特攻又拉開63比32大幅領先。

隨後閃電軍團持續團隊均衡打法，飛克又是強勢切入雙手爆扣，在阿巴西前兩節就11投10中拿下23分，半場打完特攻就以67比37取得絕對領先。

下半場開打後，雲豹終於甦醒打出一波18比2反擊，在麥卡洛強勢禁區3分打後，終於將落後縮小來到14分。隨後特攻雖有簡廷兆搶分，但雲豹團隊攻勢打開，克羅馬跳投破網再將差距縮小至13分，3節打完特攻僅剩76比63領先。

末節特攻重新上緊發條，阿巴西、飛克連續強勢切入又讓球隊領先來到22分，最終特攻在阿巴西全場17投13中，轟下30分、4籃板、4抄截，飛克18分、8籃板、6助攻、2抄截，霸夫也有10分進帳下，最終以20分之差撂倒雲豹。

至於雲豹方面，麥卡洛拿下全隊最高23分外帶7籃板、2抄截，曹薰襄11分、5助攻，克羅馬13分、5籃板，至於本土雙星高錦瑋、林信寬分別僅有7分與8分進帳。

▲雲豹此戰以洋將麥卡洛拿下23分最高。（圖／TPBL職籃提供）