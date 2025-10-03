林志傑拚本季回歸打引退賽　左手植入鐵板確定不拿出

▲林志傑拚4月引退賽，左手植入鐵板確定暫時先不取出。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

今年5月份在PLG職籃總冠軍賽第7戰遭遇左手骨折嚴峻傷勢，台籃精神領袖「野獸」林志傑3日在2025-26賽季開季媒體日上，正式宣告將於明年4月舉行職業生涯引退賽。台北富邦勇士領隊許晉哲透露，「林志傑目前左手仍植入鐵板，這季都不會手術拿出，目前的重點是讓他左手能夠轉動的角度增加，讓不舒服的感覺降到最低，才能進入對抗訓練。」

今年8月25日展開手術後首次評估，林志傑目前已經開始進行自主投籃、重量訓練，不過許晉哲透露，「目前林志傑左手內仍植入鐵板，且這個賽季不會開刀拿出，否則賽季就會報銷，現在他開始練習左手上籃、勾射以及接應傳球，左右手的力量還是有差距，接下來的重點會讓他左手轉動的角度加大，也希望將不舒服的感覺降至最低。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林志傑也透露，本月17日將回診接受醫生再次評估，才能確認下一步的訓練及恢復計畫。

勇士總教練吳永仁則強調，「林志傑的手傷狀況，開始一定會先限制他的出賽時間，我們希望他在訓練時就已經調整好，慢慢增加時間，最後兩場引退賽時能夠多些上場時間。」

談到林志傑即將正式引退，從18歲就開始執教當時台籃「黃金世代」的許晉哲表示，「他們這一批球員真的撐很久，包括田壘、楊敬敏都慢慢退下來，許皓程、陳世念以及吳永仁也都轉任教練，雖然不捨，但這就是世代交替，年輕球員也都以林志傑為榜樣。」

許晉哲表示，「台籃上一個世代的GOAT是龍哥（鄭志龍），林志傑就是這個世代的GOAT，至於下個世代會是誰，就要年輕球員自己去爭取了。」

▲富邦勇士媒體日，全體隊員亮相 。（圖／富邦勇士提供）