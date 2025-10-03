運動雲

>

林志傑拚本季回歸打引退賽　左手植入鐵板確定不拿出

▲富邦勇士林志傑、賴廷恩、許晉哲、莫巴耶。（圖／勇士提供）

▲林志傑拚4月引退賽，左手植入鐵板確定暫時先不取出。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

今年5月份在PLG職籃總冠軍賽第7戰遭遇左手骨折嚴峻傷勢，台籃精神領袖「野獸」林志傑3日在2025-26賽季開季媒體日上，正式宣告將於明年4月舉行職業生涯引退賽。台北富邦勇士領隊許晉哲透露，「林志傑目前左手仍植入鐵板，這季都不會手術拿出，目前的重點是讓他左手能夠轉動的角度增加，讓不舒服的感覺降到最低，才能進入對抗訓練。」 

今年8月25日展開手術後首次評估，林志傑目前已經開始進行自主投籃、重量訓練，不過許晉哲透露，「目前林志傑左手內仍植入鐵板，且這個賽季不會開刀拿出，否則賽季就會報銷，現在他開始練習左手上籃、勾射以及接應傳球，左右手的力量還是有差距，接下來的重點會讓他左手轉動的角度加大，也希望將不舒服的感覺降至最低。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林志傑也透露，本月17日將回診接受醫生再次評估，才能確認下一步的訓練及恢復計畫。

勇士總教練吳永仁則強調，「林志傑的手傷狀況，開始一定會先限制他的出賽時間，我們希望他在訓練時就已經調整好，慢慢增加時間，最後兩場引退賽時能夠多些上場時間。」

談到林志傑即將正式引退，從18歲就開始執教當時台籃「黃金世代」的許晉哲表示，「他們這一批球員真的撐很久，包括田壘、楊敬敏都慢慢退下來，許皓程、陳世念以及吳永仁也都轉任教練，雖然不捨，但這就是世代交替，年輕球員也都以林志傑為榜樣。」

許晉哲表示，「台籃上一個世代的GOAT是龍哥（鄭志龍），林志傑就是這個世代的GOAT，至於下個世代會是誰，就要年輕球員自己去爭取了。」

▲▼富邦勇士媒體日；林志傑確定本賽季後引退；「釜山女神」李晧禎回歸勇士應援 。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士媒體日，全體隊員亮相 。（圖／富邦勇士提供）

關鍵字： 林志傑野獸引退退休PLG小巨蛋富邦勇士台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

林志傑引退賽正式公布　明年4月11日、12日台北小巨蛋登場

林志傑引退賽正式公布　明年4月11日、12日台北小巨蛋登場

李晧禎、李雅英、南珉貞三本柱出擊　新賽季齊聚為富邦勇士應援

李晧禎、李雅英、南珉貞三本柱出擊　新賽季齊聚為富邦勇士應援

林志傑宣布本季結束後退休　2026年小巨蛋辦引退賽

林志傑宣布本季結束後退休　2026年小巨蛋辦引退賽

雲豹「忙內」正式簽約　選秀探花徐宏瑋選6號有原因

雲豹「忙內」正式簽約　選秀探花徐宏瑋選6號有原因

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

「黑豹」飆分還要變身大鎖　阿巴西喊話新賽季拚防守

「黑豹」飆分還要變身大鎖　阿巴西喊話新賽季拚防守

中華文化教育暨體育交流促進會理事長交接　前體育署長何卓飛接任

中華文化教育暨體育交流促進會理事長交接　前體育署長何卓飛接任

22層樓高飆速下落　50歲巴西滑板傳奇迪亞士破世界紀錄

22層樓高飆速下落　50歲巴西滑板傳奇迪亞士破世界紀錄

驚爆！葛拉漢左膝傳傷勢　領航猿急找新洋將米爾納救火

驚爆！葛拉漢左膝傳傷勢　領航猿急找新洋將米爾納救火

【這太有機了吧】菜裡驚見「肥美菜蟲」...網友全嚇傻

熱門新聞

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1上半季很懊悔...平野奪冠後吐心聲

2洋基淘汰紅襪晉級分區系列賽

3道奇飛往費城！山本拎愛包登機

4大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

5平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

最新新聞

1艾迪頓封王後給王凱程暖心鼓勵

2陳志杰終於初登板　葉總期待逼出潛力

3林志傑拚引退賽　左手植入鐵板不拿出

4劉巧兮世運奪金感謝東森支持

5王維中關機！葉總點出「雙重困境」　

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳其邁曝第一時間戴爸心聲　「拚勁好！可惜運氣沒站小戴這邊」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

台灣田徑「欄神」陳奎儒晉級！鄉親嗨翻...爸：不敢打電話給他

球后戴資穎深夜曝光膝蓋傷勢！經賽後低潮她：我沒事，心情很好

【新視角影片】北捷遭踹婦先撞2次才被飛走

【救命神梯】屋主摘龍眼忘收梯子！25人靠它爬屋頂躲泥流

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

【才入學1個月】屏科大一生騎車撞燈桿搶救不治

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366